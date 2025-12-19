Hút ròng gần 3.500 tỷ đồng khi lãi suất liên ngân hàng dịu nhiệt, tỷ giá USD tự do rơi mạnh

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/12:

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/12 cho thấy, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn, trong khi các kỳ hạn dài vẫn neo quanh 7%, phản ánh áp lực thanh khoản chưa hoàn toàn được giải tỏa. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND duy trì ổn định và biến động trong biên độ hẹp ở kênh chính thức, song giảm mạnh trên thị trường tự do, lùi xuống dưới mốc 27.000 đồng.

Lãi suất qua đêm hạ nhiệt, áp lực thanh khoản chưa hoàn toàn giải tỏa

Diễn biến nổi bật tuần qua cho thấy, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn, trong khi các kỳ hạn dài giảm nhẹ hơn, phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống được cải thiện rõ rệt sau giai đoạn căng thẳng trước đó.

Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm sâu nhất, từ mức 7,08% vào cuối tuần trước xuống 4,58% ngày 18/12, tương đương mức giảm khoảng 2,5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn đã hạ nhiệt đáng kể, đặc biệt sau các phiên Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh qua kênh thị trường mở (OMO) ròng rã nhiều tuần. Ở kỳ hạn 1 tuần, lãi suất vay liên ngân hàng giảm xuống 5,07%, tương ứng mức giảm hơn 2 điểm phần trăm.

Các kỳ hạn dài hơn, lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức cao, mức giảm hẹp hơn. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần chỉ giảm khoảng 0,8 điểm phần trăm, về mức 6,68%. Lãi suất 1 tháng giảm nhẹ 0,21 điểm phần trăm, xuống 7,19%, trong khi kỳ hạn 3 tháng chỉ giảm 0,09 điểm phần trăm, duy trì ở mức cao khoảng 7,4%. Điều này cho thấy kỳ vọng về mặt bằng lãi suất dài hơn vẫn ở mức cao, trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm và áp lực cân đối nguồn vốn của hệ thống chưa hoàn toàn biến mất.

Tuần qua, kênh thị trường mở (OMO) ghi nhận xu hướng Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản là chủ đạo 4/5 phiên, ngoại trừ phiên cuối tuần có bơm ròng trở lại. Riêng phiên 17/12, không có khối lượng nào trúng thầu, đây là một trong những phiên hiếm hoi không phát sinh OMO.

Đến phiên ngày 19/12, cơ quan điều hành đã đảo chiều sang bơm ròng khoảng 20.375 tỷ đồng qua kênh OMO, phản ánh động thái chủ động hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn cho hệ thống, tránh áp lực từ lãi suất liên ngân hàng trong giai đoạn căng vốn cuối năm.

Theo đó, tuần qua, có 61.029,15 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, lãi suất 4,5%. Ở chiều ngược lại, có tới 64.527,85 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, lượng vốn OMO lưu hành còn 375.522,07 tỷ đồng. Tính chung, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 3.498,7 tỷ đồng trong tuần, đảo chiều so với mức bơm ròng mạnh trên 122.000 tỷ đồng 3 tuần trước.

Báo cáo từ Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Khách hàng cá nhân Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho thấy, nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức cao, đặc biệt khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động ngày càng cao. Đồng thời, việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mức lãi suất OMO 4,5% sau khi tăng từ đầu tháng 12 cũng đang từng bước hình thành mặt bằng chi phí vốn mới cho thị trường.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 11/2025, tín dụng tăng 16,56% so với cuối 2024, trong khi tăng trưởng huy động đạt khoảng 9,6 - 10,2%, dẫn đến tình trạng mất cân đối tạm thời về nguồn trong ngắn hạn buộc các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Trước diễn biến tăng mạnh của lãi suất liên ngân hàng hồi đầu tháng 12, Ngân hàng Nhà nước cũng chủ động sử dụng công cụ hoán đổi (Swap) USD với VND nhằm hỗ trợ thanh khoản VND trên hệ thống liên ngân hàng kể từ ngày 5/12/2025.

Cũng chung quan điểm, theo Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính của Ngân hàng Techcombank, quyết định của Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất OMO từ 4% lên 4,5% dường như cũng hướng vào mục tiêu duy trì sự ổn định của tỷ giá và mức lãi suất hợp lý.

Dựa trên kỳ hạn, nhóm phân tích Techcombank cho rằng, chênh lệch giá USD/VND mua ngay và mua kỳ hạn, lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn ngắn nên nằm trong vùng khoảng 5%.

Tỷ giá tự do mất mốc 27.000 đồng, kênh chính thức "lặng sóng"

Nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta cho rằng, tỷ giá USD/VND trong có thể giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD tiếp tục yếu đi khi đồng EUR và JPY đang mạnh lên. Bên cạnh đó, lượng kiều hối về cuối năm, trong dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gia tăng sẽ góp phần tăng cung USD trong nước.

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/12: Hút ròng gần 3.500 tỷ đồng khi lãi suất liên ngân hàng dịu nhiệt, tỷ giá USD tự do rơi mạnh. Ảnh minh hoạ.

Về diễn biến tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước ngày 19/12 niêm yết tỷ giá trung tâm ở 25.148 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước, song giảm 3 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.405 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.891 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 23.941 - 26.355 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tuần qua, tỷ giá USD/VND nhìn chung "lặng sóng" ở kênh chính thức. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 19/12 ở mức 25.148 VND/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần trước. Trên thị trường tự do, tỷ USD giảm khoảng 200 đồng, về 26.900 - 27.000 VND/USD, phản ánh tâm lý thị trường hạ nhiệt.

Tỷ giá USD/VND nhìn chung biến động trong biên độ hẹp và có xu hướng giảm nhẹ ở kênh chính thức so với tuần trước. Tại Vietcombank ngày 19/12, tỷ giá USD niêm yết ở 26.095 - 26.405 VND/USD, không thay đổi so với cuối tuần trước ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.130 - 26.405 VND/USD, trong đó giá mua tăng nhẹ 10 đồng, còn giá bán ra giữ nguyên.

Còn tỷ giá USD trên thị trường tự do có biến động mạnh hơn so với khu vực chính thức, chốt tuần ở mức 26.900 - 27.000 VND/USD, giảm 200 đồng so với cuối tuần trước. Mức giảm này cho thấy tâm lý đầu cơ ngoại tệ hạ nhiệt, nguồn cung USD có dấu hiệu cải thiện.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 98,7 điểm, tăng nhẹ tuần qua. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế mới công bố của Mỹ tiếp tục tạo áp lực giảm đối với USD. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 3,1% của các nhà kinh tế.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo sẽ là người tin vào việc hạ lãi suất mạnh mẽ. Các ứng viên tiềm năng đều được đánh giá là ủng hộ mặt bằng lãi suất thấp hơn hiện nay, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài.

Trong khi đó, tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 19/12 nâng lãi suất ngắn hạn từ 0,5% lên 0,75%, cao nhất 30 năm qua khi giá thực phẩm tăng cao tiếp tục đẩy lạm phát vượt mục tiêu 2%. Diễn biến này cho thấy chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn phân hóa, qua đó tác động đan xen lên diễn biến tỷ giá trong nước.

Với các ngoại tệ khác, với tỷ giá EUR, GBP, JPY đều biến động khá nhỏ. Trong khi đó, tỷ giá CNY có xu hướng tăng tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết ở mức 3.643,21 - 3.797,86 VND/CNY, tăng 8,8 đồng ở chiều mua và 9,1 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước. BIDV cũng điều chỉnh tăng, với giá mua tăng 10 đồng và giá bán tăng 8 đồng, lên mức 3.686 - 3.791 VND/CNY./.