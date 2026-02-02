Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Vietbank đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 35%

(TBTCO) - Kết thúc năm 2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã ck: VBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024.

Vietbank dự kiến niêm yết trên HOSE chậm nhất trong quý II/2026. Ảnh tư liệu

Trong báo cáo tài chính năm 2025, Vietbank ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 3.327 tỷ đồng, tăng 18,31% so với năm trước. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng 17,3%. Thu thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 12%, trong khi hoạt động chứng khoán kinh doanh ghi nhận lợi nhuận tăng 2,6 lần so với năm 2024.

Chi phí hoạt động trong năm 2025 đạt 1.729 tỷ đồng, tăng 10%, phù hợp với chiến lược mở rộng quy mô và đầu tư cho các hoạt động kinh doanh, công nghệ và mạng lưới. Nhờ kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 55%, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả sinh lời của ngân hàng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Vietbank đạt 196.771 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng khách hàng đạt 108.440 tỷ đồng, tăng 15,8%; tiền gửi của khách hàng đạt 101.450 tỷ đồng, tăng 7%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%, thấp hơn ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2025, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng lần đầu đối với Vietbank, với xếp hạng phát hành dài hạn (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) ở mức “B+”, cùng triển vọng ổn định, qua đó ghi nhận những bước tiến của Vietbank trong việc nâng cao năng lực tài chính và minh bạch thông tin.

Chia sẻ về định hướng năm 2026, lãnh đạo Vietbank cho biết, ngân hàng đang triển khai các bước chuẩn bị để chuyển niêm yết cổ phiếu VBB từ sàn UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Theo kế hoạch, cổ phiếu VBB dự kiến hoàn tất thủ tục giao dịch trên HOSE chậm nhất trong quý II/2026.

Việc chuyển sàn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính thanh khoản, tăng cường mức độ minh bạch đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm nhà đầu tư nước ngoài. Với quy mô vốn mới cùng các bước chuẩn bị về quản trị doanh nghiệp và thị trường vốn, Vietbank đang từng bước củng cố năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển bền vững trong thời gian tới.

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, trong tháng 12/2025, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính, tăng cường nền tảng vốn và nâng cao khả năng đáp ứng các chuẩn mực an toàn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến cuối năm 2025 đạt khoảng 19,01%, với quy mô dư nợ đạt 18,58 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, qua đó hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, cơ quan quản lý thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và triển khai các giải pháp nhằm hạ mặt bằng lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng với chi phí thấp hơn.