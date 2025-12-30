Vietbank gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã ck: VBB) vừa công bố thông tin nâng vốn điều lệ chính thức vượt mốc 10.000 tỷ đồng, đạt khoảng 10.769 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2025. Với quy mô vốn mới, Vietbank chính thức gia nhập nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Vietbank là ông Dương Nhất Nguyên. Ông Nguyên sinh năm 1983, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Mỹ), là con trai của ông Dương Ngọc Hòa (nguyên Chủ tịch) và bà Trần Thị Lâm (Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm). Ảnh: Tư liệu

Theo thông tin công bố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Vietbank theo Báo cáo số 113/2025/BC-VB ngày 25/12/2025.

Theo đó, Vietbank đã phân phối thành công 255.865.414 cổ phiếu cho cổ đông. UBCKNN đề nghị Vietbank phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để hoàn tất các thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành theo đúng quy định hiện hành.

Toàn bộ phần vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được Vietbank bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng và mở rộng quy mô vốn hoạt động, qua đó, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh giai đoạn phát triển tiếp theo của ngân hàng, phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.

Nguồn vốn này sẽ giúp Vietbank mở rộng dư địa cấp tín dụng, gia tăng thị phần, nâng cao các chỉ số an toàn hoạt động, mở rộng phát triển mạng lưới, đồng thời phục vụ đầu tư cho hạ tầng công nghệ ngân hàng, qua đó làm cơ sở cho định hướng phát triển bền vững của Vietbank trong thời gian tới.

Cùng với việc nâng cao quy mô vốn, Vietbank đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu VBB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Theo lộ trình dự kiến, cổ phiếu VBB sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để giao dịch trên HoSE chậm nhất trong quý I/2026. Việc chuyển sàn giao dịch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu, tăng mức độ minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.