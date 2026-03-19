Sáng ngày 19/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.072 VND, tăng 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,66%, hiện ở mức 100,23 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.864 - 26.270 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại ổn định, Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.050 - 26.320 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.051 đồng 26.320 đồng Vietinbank 26.090 đồng 26.320 đồng BIDV 26.080 đồng 26.320 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.467 - 30.358 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.448 đồng 31.119 đồng Vietinbank 29.645 đồng 31.005 đồng BIDV 29.890 đồng 31.175 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.61 đồng 170.40 đồng Vietinbank 160.06 đồng 169.56 đồng BIDV 161.48 đồng 170.64 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 19/3/2026, giảm 179 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.674 - 26.814 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên thứ Tư, trên đà phục hồi những tổn thất của hai phiên giao dịch trước đó sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất. Fed dự báo lạm phát cao hơn, đồng thời chỉ kỳ vọng có một lần cắt giảm lãi suất trong năm, khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc tác động kinh tế từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Đồng USD tăng 0,92%, lên 0,792 Franc Thụy Sĩ, trong khi đồng EUR giảm 0,5%, xuống còn 1,148 USD.

Đồng Yên Nhật giảm 0,43%, xuống còn 159,7 Yên/USD, tiến sát vùng mà Nhật Bản từng can thiệp trong năm 2024, làm dấy lên lo ngại giới chức nước này có thể tiếp tục hành động.

Đồng Bảng Anh giảm 0,46%, xuống 1,3292 USD; đồng USD tăng 0,19%, lên 6,894 so với đồng Nhân dân tệ./.