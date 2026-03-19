Hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm trong quản lý tài sản công

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC nhằm hoàn thiện cơ chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở cập nhật hàng loạt quy định pháp lý mới, trong đó có các luật sửa đổi liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định hướng dẫn thi hành. Việc sửa đổi lần này theo Bộ Tài chính là nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định cụ thể về xác định giá trị của tài sản làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, giá trị tài sản trước hết được xác định theo giá trị còn lại trên sổ kế toán; trường hợp giá trị còn lại bằng 0 thì được tính bằng 20% nguyên giá. Với tài sản chưa được theo dõi trên sổ sách, việc xác định giá trị sẽ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ và quy định về quản lý, tính hao mòn, khấu hao.

Ngày 12/2/2026, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1804/BTC-QLCS gửi lấy ý kiến của 67 đơn vị (gồm 33 bộ, ngành và 34 địa phương) về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2020/TT-BTC. Đến nay, 21 bộ, ngành và 29 địa phương tham gia ý kiến. Trong đó, 12 bộ, ngành và 18 địa phương có ý kiến thống nhất hoặc không có ý kiến bổ sung; 9 bộ ngành, 11 địa phương có ý kiến tham gia.

Dự thảo cũng quy định rõ, trong trường hợp không thể xác định giá trị tài sản theo các phương pháp trên, người có thẩm quyền xử phạt sẽ quyết định thành lập Hội đồng định giá. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thực hiện khảo sát giá thị trường, tham khảo thông tin từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp thẩm định giá và các nguồn dữ liệu liên quan để đưa ra kết luận về giá trị tài sản.

Bên cạnh đó, dự thảo còn sửa đổi, thay thế và bãi bỏ một số cụm từ, điều khoản nhằm phù hợp với quy định mới. Đáng chú ý là việc thống nhất thuật ngữ “lĩnh vực quản lý tài sản công”, cập nhật các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như dẫn chiếu sang các nghị định mới thay thế các văn bản đã hết hiệu lực.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc áp dụng đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm Thông tư có hiệu lực nhưng được phát hiện hoặc đang xử lý sau đó, theo hướng áp dụng quy định mới.

Hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành. Việc sửa đổi Thông tư được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài sản công, đồng thời thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương cho dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư