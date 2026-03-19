Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm lu mờ triển vọng kinh tế

(TBTCO) - Ngày 18/3 (theo giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và tạm thời duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm nay khi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông đe dọa kéo dài cuộc chiến chống lạm phát nhiều năm của họ.

Ông Jerome H. Powell, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giữ chức chủ tịch ngân hàng trung ương cho đến khi người kế nhiệm được bổ nhiệm, và có thể giữ chức thống đốc đến năm 2028. Ảnh TL

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngay sau cuộc họp, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell không đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy, việc cắt giảm lãi suất sắp diễn ra, mà thay vào đó nhấn mạnh rằng các quan chức có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách. Ông mô tả lập trường chính sách hiện tại của Fed gần với lập trường không thúc đẩy cũng không kìm hãm tăng trưởng, điều này sẽ khiến việc giảm lãi suất khó có thể được biện minh trừ khi nền kinh tế suy yếu.

Các quan chức đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang chuẩn trong khoảng từ 3,5% đến 3,75%, đây là cuộc họp thứ hai liên tiếp không có sự thay đổi nào.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng dần trong suốt cuộc họp báo của ông Powell, đóng cửa ở mức 4,256%, tăng 0,055% so với hôm thứ Ba. Thị trường chứng khoán giảm điểm, với chỉ số S&P 500 giảm 1,4%, tương ứng 91 điểm.

Trong các dự báo hàng quý mới nhất, 12 trong số 19 thành viên tham gia cuộc họp đã dự kiến ​​ít nhất một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, giống như hồi tháng 12/2025, mặc dù một số quan chức dự kiến ​​mức giảm ít hơn. Một thành viên dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất vào năm tới. Ông Powell đã bác bỏ những dự báo đó khi nói rằng lời cảnh báo thường lệ của ông về việc nên xem xét chúng một cách thận trọng là đúng, "thậm chí còn đúng hơn bao giờ hết".

Lời khuyên thông thường dành cho ngân hàng trung ương khi đối mặt với cú sốc nguồn cung là hãy bỏ qua nó, kết luận rằng tác động tiêu cực đến tăng trưởng và sự gia tăng lạm phát gần như triệt tiêu lẫn nhau. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hành động theo cách này năm ngoái với những gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến thuế quan. Nhưng lời khuyên đó giả định rằng, công chúng kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trở lại.

Ông Powell cho biết câu hỏi về việc "vượt qua" bất kỳ cú sốc nguồn cung nào "sẽ là một vấn đề cần tiếp cận một cách thận trọng", đưa ra một lời khuyên thận trọng đáng kể so với những lời khuyên thông thường.

Dữ liệu gần đây nhất cho thấy, tiến trình lạm phát tại Mỹ đã chững lại ngay cả trước khi xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới. Chỉ số lạm phát cơ bản mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa thích, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng tốc lên 3,1% trong tháng Giêng. Con số này đã từng ở mức thấp 2,6% vào tháng Tư năm ngoái.

Trong các dự báo của mình, hầu hết các quan chức Fed đều dự đoán lạm phát cơ bản sẽ cao hơn so với dự kiến ​​trước đây trong năm nay nhưng sẽ giảm dần trong hai năm tiếp theo.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố sáng thứ Tư về giá bán buôn trong tháng Hai “cho thấy vấn đề lạm phát dai dẳng, ở mức độ vừa phải, nhưng vẫn là vấn đề dai dẳng, ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra”, theo James Egelhof, kinh tế trưởng của BNP Paribas tại Mỹ.

Đồng thời, thị trường lao động vẫn đang ở trong trạng thái cân bằng không ổn định. Tăng trưởng việc làm đặc biệt chậm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng nhẹ, phản ánh sự sụt giảm lực lượng lao động. Theo Bộ Lao động, nền kinh tế Mỹ đã mất 92.000 việc làm trong tháng Hai, và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,4%.

Cuộc tranh luận về những bước đi tiếp theo trở nên phức tạp hơn do sự không chắc chắn về việc các đợt tăng lãi suất nhanh chóng của Fed trong giai đoạn 2022 - 2023 vẫn đang ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ như thế nào. Với tăng trưởng kinh tế ổn định và lạm phát không mấy tiến triển so với mục tiêu của Fed trong năm qua, một số quan chức và nhà phân tích đặt câu hỏi liệu lãi suất hiện tại có đủ cao để kiềm chế tăng trưởng hay không.

Đối với các quan chức nhận thấy lạm phát đang tăng lên, việc cắt giảm lãi suất sẽ khó có thể được biện minh nếu họ cũng tin rằng lãi suất hiện đã ở mức trung lập. Khi thuế quan lần đầu tiên đe dọa đẩy giá cả lên cao vào năm ngoái, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có nhiều dư địa hơn để bỏ qua cú sốc đó vì lãi suất rõ ràng đã cao hơn mức trung lập, theo English, một giáo sư tại Trường Quản lý Yale.

Đồng thời, các quan chức tin rằng chính sách hiện tại vẫn còn hạn chế đã lo ngại việc giữ nguyên chính sách cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường lao động tiếp tục xấu đi. Thống đốc Fed Stephen Miran đã phản đối quyết định giảm lãi suất hôm thứ Tư.

Một số nhà đầu tư đã bắt đầu tính đến khả năng động thái tiếp theo của Fed có thể là tăng lãi suất thay vì giảm. Nhưng những người khác lại cho rằng giá dầu tăng cao có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng, khiến việc tăng lãi suất trở nên phản tác dụng.

“Tại sao lại tăng lãi suất khi giá dầu đang tăng cao?”, Blake Gwinn, chiến lược gia về lãi suất tại RBC Capital Markets, cho biết. “Thật vô lý khi gây khó khăn cho người tiêu dùng trong bối cảnh eo biển bị đóng cửa và giá dầu tăng cao”.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn do sự chuyển giao lãnh đạo sắp diễn ra. Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 5, có nghĩa là cuộc họp tuần này sẽ là cuộc họp áp chót của ông trên cương vị chủ tịch nếu người được Tổng thống Donald Trump đề cử, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, được phê chuẩn trước cuộc họp tháng 6 của Fed.

Việc phê chuẩn ông Warsh đã bị đình trệ sau khi một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ ngăn chặn điều đó vì cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với ngân hàng trung ương. Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ hai trát triệu tập, phán quyết rằng chúng không phù hợp và được thiết kế để quấy rối chủ tịch Fed. Công tố viên liên bang chủ trì cuộc điều tra đã hứa sẽ kháng cáo, đe dọa kéo dài tình trạng bế tắc tại Thượng viện.

Ông Powell được Thượng viện phê chuẩn riêng làm Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang cho đến năm 2028. Hôm thứ Tư, ông Powell cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo tổ chức này nếu người kế nhiệm chưa được phê chuẩn khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, giống như ông đã làm trong vài tháng năm 2022 khi nhiệm kỳ chủ tịch của ông kết thúc trước khi Thượng viện phê chuẩn ông vào nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Powell cũng cho biết ông sẽ không từ chức khỏi vị trí thống đốc riêng của mình cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp “thực sự kết thúc, với sự minh bạch và kết luận cuối cùng”. Ông nói rằng ông chưa quyết định có tiếp tục giữ chức vụ trong hội đồng quản trị hay không nếu cuộc điều tra kết thúc và ông sẽ làm như vậy dựa trên “những gì tôi nghĩ là tốt nhất cho tổ chức và cho những người mà chúng ta phục vụ”.

Kể từ năm 1978, đã có ba trường hợp Thượng viện không phê chuẩn chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi nhiệm kỳ của người đương nhiệm kết thúc, và trong mỗi trường hợp, người đương nhiệm đều giữ chức chủ tịch lâm thời, hay còn gọi là “chủ tịch tạm quyền” theo thuật ngữ của ngân hàng trung ương. Trong hai trường hợp đó, vào năm 1996 và với ông Powell năm 2022, chủ tịch đương nhiệm đang chờ được phê chuẩn cho nhiệm kỳ bốn năm tiếp theo. Năm 1978, Nhà Trắng đã yêu cầu chủ tịch sắp mãn nhiệm tiếp tục tại vị cho đến khi người kế nhiệm nhậm chức.