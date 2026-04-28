Tài chính quốc tế

Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới

Hoàng Lê

15:59 | 28/04/2026
(TBTCO) - Hàn Quốc đã vượt qua Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty công nghệ hàng đầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Hàn Quốc đã trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45% trong năm nay, đạt 4,04 nghìn tỷ USD.

Tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết tại Hàn Quốc đã tăng hơn 45% trong năm nay, đạt 4,04 nghìn tỷ USD, trong khi đó của Anh tăng khoảng 3%, lên 3,99 nghìn tỷ USD. Quy mô thị trường Anh gần gấp đôi so với Hàn Quốc vào cuối năm 2024.

Sự tăng vọt của cổ phiếu Hàn Quốc nhấn mạnh xu hướng toàn cầu chuyển dịch sang các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo, điều này đã thúc đẩy sự tăng trưởng của hai công ty niêm yết lớn nhất quốc gia châu Á: Samsung Electronics Co. và SK Hynix Inc. Hai gã khổng lồ sản xuất chip nhớ này hiện chiếm hơn 40% tổng vốn hóa thị trường của chỉ số Kospi, chỉ số chuẩn gồm hơn 800 thành viên. Thêm vào đó, động lực thúc đẩy này còn đến từ chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm củng cố giá cổ phiếu thông qua cải cách quản trị doanh nghiệp và các chính sách thân thị trường.

“Sự trỗi dậy nhanh chóng của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) phản ánh sự tái cân bằng cấu trúc trên thị trường chứng khoán toàn cầu, được thúc đẩy bởi vị thế thống trị của họ trong lĩnh vực phần cứng AI chứ không phải do phân bổ tài sản mang tính chiến thuật”, Francesco Chan, chuyên gia đầu tư thị trường mới nổi và khu vực châu Á Thái Bình Dương tại JPMorgan Asset Management ở Hồng Kông, cho biết. “Là xương sống của chuỗi cung ứng AI, với lợi thế ‘chu kỳ siêu dài’ trong các nhà máy sản xuất chip cao cấp và bộ nhớ, các nền kinh tế này đang thu hút dòng vốn đầu tư cấu trúc bền vững”.

Đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc phản ánh xu hướng của Đài Loan, nơi hồi tháng 4 cũng đã vượt qua Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ bảy thế giới. Sự tăng trưởng của Đài Loan cũng được thúc đẩy bởi nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế giới, Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC), hiện chiếm khoảng 45% chỉ số chuẩn của hòn đảo này. Giá trị thị trường chứng khoán Đài Loan, hiện đạt 4,48 nghìn tỷ USD, đang tiến gần đến mức của Canada.

Chỉ số FTSE 100 của Anh đã tăng khoảng 4% trong năm nay, không kém nhiều so với chỉ số MSCI All Country World Index, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng vượt bậc của các thị trường được hưởng lợi từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường chứng khoán của quốc gia này, vốn là thị trường lớn nhất châu Âu, vẫn bị chi phối bởi các lĩnh vực truyền thống như tài chính, hàng tiêu dùng thiết yếu và các công ty năng lượng và khai khoáng.

Các yếu tố như tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, chi tiêu quốc phòng toàn cầu và cải cách quản trị doanh nghiệp “hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều cho cổ phiếu Hàn Quốc và Đài Loan so với châu Âu”, theo Patrick Kellenberger, chiến lược gia về cổ phiếu thị trường mới nổi tại Lombard Odier ở Geneva. Châu Âu vẫn đang gặp khó khăn trong việc thương mại hóa và mở rộng quy mô sáng tạo. Tạo điều kiện cho các công ty sáng tạo xuất hiện và phát triển là rất quan trọng, nhưng cũng tốn nhiều thời gian.

Mặc dù giá trị cổ phiếu của các cường quốc sản xuất chip châu Á đã tăng vọt, nền kinh tế trong khu vực vẫn nhỏ hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn của châu Âu. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc ước tính đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm nay và của Đài Loan là 977 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với dự báo hơn 3 nghìn tỷ USD cho Đức, Anh và Pháp, dựa trên ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Hiện tại, các chiến lược gia Phố Wall vẫn lạc quan về cổ phiếu Hàn Quốc, viện dẫn những cải thiện về lợi nhuận nhờ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và định giá thuận lợi. Tập đoàn Goldman Sachs đã nâng mục tiêu chỉ số Kospi lên 8.000 điểm, chủ yếu do dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 tăng hơn 200%.

(TBTCO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan vào tối thứ Hai, quốc gia đang làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán. Eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa vào Chủ nhật, sau khi Iran tuyên bố các bên còn lâu mới đạt được thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh.
(TBTCO) - Trong tuần qua các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu, bị cuốn vào vòng xoáy của tin tức chiến tranh Trung Đông, đã phải đối mặt với sự bất lực của họ trong việc giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ những cú sốc địa chính trị ngày càng thường xuyên.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
(TBTCO) - Mặc dù nhiệm kỳ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) của ông Jerome H. Powell chính thức kết thúc vào ngày 15/5, ông vẫn có thể tiếp tục giữ chức thống đốc cho đến năm 2028 và cho biết, ông sẽ không rời nhiệm sở cho đến khi cuộc điều tra hình sự kết thúc.
(TBTCO) - Nhật Bản cho biết sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ USD hỗ trợ tài chính để giúp các quốc gia Đông Nam Á đối phó với giá dầu tăng vọt, đe dọa sản lượng các sản phẩm dầu mỏ trong khu vực.
(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
(TBTCO) - Giá vàng giảm nhẹ vào ngày 13/4 do lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng, bắt nguồn từ việc đàm phán Mỹ - Iran thất bại đã đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.
(TBTCO) - Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, các quan chức Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất khi cuộc chiến tranh Iran làm đảo lộn triển vọng.
