Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới

Tổng vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết tại Hàn Quốc đã tăng hơn 45% trong năm nay, đạt 4,04 nghìn tỷ USD, trong khi đó của Anh tăng khoảng 3%, lên 3,99 nghìn tỷ USD. Quy mô thị trường Anh gần gấp đôi so với Hàn Quốc vào cuối năm 2024.

Sự tăng vọt của cổ phiếu Hàn Quốc nhấn mạnh xu hướng toàn cầu chuyển dịch sang các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo, điều này đã thúc đẩy sự tăng trưởng của hai công ty niêm yết lớn nhất quốc gia châu Á: Samsung Electronics Co. và SK Hynix Inc. Hai gã khổng lồ sản xuất chip nhớ này hiện chiếm hơn 40% tổng vốn hóa thị trường của chỉ số Kospi, chỉ số chuẩn gồm hơn 800 thành viên. Thêm vào đó, động lực thúc đẩy này còn đến từ chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm củng cố giá cổ phiếu thông qua cải cách quản trị doanh nghiệp và các chính sách thân thị trường.

“Sự trỗi dậy nhanh chóng của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) phản ánh sự tái cân bằng cấu trúc trên thị trường chứng khoán toàn cầu, được thúc đẩy bởi vị thế thống trị của họ trong lĩnh vực phần cứng AI chứ không phải do phân bổ tài sản mang tính chiến thuật”, Francesco Chan, chuyên gia đầu tư thị trường mới nổi và khu vực châu Á Thái Bình Dương tại JPMorgan Asset Management ở Hồng Kông, cho biết. “Là xương sống của chuỗi cung ứng AI, với lợi thế ‘chu kỳ siêu dài’ trong các nhà máy sản xuất chip cao cấp và bộ nhớ, các nền kinh tế này đang thu hút dòng vốn đầu tư cấu trúc bền vững”.

Đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc phản ánh xu hướng của Đài Loan, nơi hồi tháng 4 cũng đã vượt qua Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ bảy thế giới. Sự tăng trưởng của Đài Loan cũng được thúc đẩy bởi nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế giới, Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC), hiện chiếm khoảng 45% chỉ số chuẩn của hòn đảo này. Giá trị thị trường chứng khoán Đài Loan, hiện đạt 4,48 nghìn tỷ USD, đang tiến gần đến mức của Canada.

Chỉ số FTSE 100 của Anh đã tăng khoảng 4% trong năm nay, không kém nhiều so với chỉ số MSCI All Country World Index, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng vượt bậc của các thị trường được hưởng lợi từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường chứng khoán của quốc gia này, vốn là thị trường lớn nhất châu Âu, vẫn bị chi phối bởi các lĩnh vực truyền thống như tài chính, hàng tiêu dùng thiết yếu và các công ty năng lượng và khai khoáng.

Các yếu tố như tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, chi tiêu quốc phòng toàn cầu và cải cách quản trị doanh nghiệp “hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều cho cổ phiếu Hàn Quốc và Đài Loan so với châu Âu”, theo Patrick Kellenberger, chiến lược gia về cổ phiếu thị trường mới nổi tại Lombard Odier ở Geneva. Châu Âu vẫn đang gặp khó khăn trong việc thương mại hóa và mở rộng quy mô sáng tạo. Tạo điều kiện cho các công ty sáng tạo xuất hiện và phát triển là rất quan trọng, nhưng cũng tốn nhiều thời gian.

Mặc dù giá trị cổ phiếu của các cường quốc sản xuất chip châu Á đã tăng vọt, nền kinh tế trong khu vực vẫn nhỏ hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn của châu Âu. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc ước tính đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm nay và của Đài Loan là 977 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với dự báo hơn 3 nghìn tỷ USD cho Đức, Anh và Pháp, dựa trên ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Hiện tại, các chiến lược gia Phố Wall vẫn lạc quan về cổ phiếu Hàn Quốc, viện dẫn những cải thiện về lợi nhuận nhờ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và định giá thuận lợi. Tập đoàn Goldman Sachs đã nâng mục tiêu chỉ số Kospi lên 8.000 điểm, chủ yếu do dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 tăng hơn 200%.