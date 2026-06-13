Tài chính

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026

Đức Minh

Đức Minh

06:58 | 13/06/2026
(TBTCO) - Theo Cục Dự trữ Nhà nước, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã tổ chức đấu thầu mua thành công 273.020/300.000 tấn gạo, đạt 91,01% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao, đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu. Đến ngày 10/6/2026 các đơn vị đã nhập hơn 53.000 tấn gạo.
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Đấu thầu mua hơn 270 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia

Theo thông tin từ Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2026 (trong đó giao Bộ Tài chính mua nhập kho 300.000 tấn gạo), căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục trưởng Cục DTNN đã ban hành các Quyết định số 69/QĐ-CDT ngày 12/2/2026 giao chỉ tiêu kế hoạch nhập 300.000 tấn gạo cho 15 chi cục khu vực; và số 115/QĐ-CDT ngày 18/3/2026 phê duyệt dự toán mua 300.000 tấn gạo.

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 289/TB-BTC ngày 20/3/2026 của Bộ Tài chính về xây dựng kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia phù hợp để góp phần ổn định giá lúa gạo trong nước; Cục DTNN đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và xác định việc tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia năm 2026
Điểm kho ĐK4.KV1 (điểm kho Phong Châu) thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực I khẩn trương nhập gạo dự trữ năm 2026. Ảnh: Vũ Hoàng

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục DTNN đã ban hành các Quyết định: số 145/QĐ-CDT ngày 31/3/2026 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nhập gạo, văn bản số 609/CDT-TCQLH ngày 31/3/2026 hướng dẫn tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo và Quyết định số 210/QĐ-CDT ngày 4/5/2026 điều chỉnh dự toán mua gạo; theo đó các Chi cục DTNN khu vực đã triển khai tổ chức đấu thầu mua gạo, hoàn thành việc đăng tải thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu trong ngày 8/4/2026, mở thầu sau 9 giờ ngày 8/5/2026.

Kết quả đến ngày 3/6/2026, các chi cục DTNN đã tổ chức đấu thầu mua thành công 273.020 tấn gạo/300.000 tấn gạo, đạt 91,01% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao, đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu, thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 31/7/2026; số lượng gạo còn lại chưa mua được là 26.980 tấn/300.000 tấn chiếm tỉ lệ 8,99% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Theo Phó Cục trưởng Phạm Vũ Anh việc tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo vào đúng thời điểm các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa vụ Đông Xuân (tháng 4, 5/2026), nguồn cung gạo dồi dào nên cơ bản gạo nhập kho dự trữ quốc gia là gạo thu hoạch tại khu vực Nam Bộ và có chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.

Thời gian tới, các Chi cục DTNN sẽ thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các nhà thầu cung cấp gạo đẩy nhanh tiến độ nhập hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, cũng như thời gian giao hàng theo đúng quy định của hợp đồng mua bán gạo đã ký.

Sau khi kế hoạch mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã có tác động tích cực đến hoạt động mua bán lương thực trong nước. Giá gạo nguyên liệu IR504 tại thời điểm ngày 8/4/2026 (ngày đăng tải Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu) ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; đến ngày 8/5/2026 (ngày mở thầu mua gạo nhập kho DTQG), giá gạo nguyên liệu IR504 đã tăng lên mức 8.600 - 8.700 đồng/kg.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước đánh giá, qua việc tổ chức mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia đúng thời điểm thu hoạch vụ Đông Xuân tại khu vực Nam Bộ đã góp phần giữ ổn định giá lúa gạo tại các vùng sản xuất, bảo đảm lợi ích cho bà con trồng lúa và tác động tích cực đối với thị trường lúa gạo trong nước. Kết quả này phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công điện số 21/CĐ-TTg và của Bộ Tài chính tại Thông báo số 289/TB-BTC xây dựng kế hoạch mua gạo DTQG phù hợp để góp phần ổn định giá lúa gạo trong nước.

Quá trình tổ chức đấu thầu được thực hiện công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các nhà thầu có nhu cầu tham dự đều có cơ hội tiếp cận thông tin mời thầu nhanh chóng, chính xác, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch cho tất cả nhà thầu.

Tuy nhiên, do hệ thống kho dự trữ quốc gia trải dài trên khắp cả nước, nhiều điểm kho nằm tại nhiều vị trí địa lý khác và xa nhau nên trong quá trình tổ chức đấu thầu, một số gói thầu không thu hút được nhà thầu tham gia, chưa lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.

Đã nhập hơn 53.000 tấn gạo

Thông tin về tiến độ nhập gạo dự trữ quốc gia, tính đến ngày 11/6/2026, các Chi cục DTNN khu vực đã tiến hành nhập kho dự trữ quốc gia được hơn 53.000 tấn gạo với tiêu chuẩn chất lượng là gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2026 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

Theo ông Ngô Xuân Huy - Chi cục trưởng Chi Cục DTNN khu vực V, năm 2026 đơn vị được Cục DTNN giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ quốc gia 17.300 tấn gạo. Cùng với các chi cục DTNN khu vực, đơn vị đã khẩn trương triển khai thực hiện các bước của quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng mua gạo nhập kho dự trữ quốc theo quy định.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị đã chủ động liên hệ với nhà thầu trúng thầu để hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua bán, trong quá trình thực hiện hợp đồng, thường xuyên đôn đốc nhà thầu khẩn trương cung cấp gạo nhập kho dự trữ. Đến ngày 10/6/2026, những chuyến xe chở gần 6.500 tấn gạo đã được tập kết tại cửa kho của đơn vị và được kiểm tra, vận chuyển, chất xếp vào kho dự trữ theo quy định…

Còn theo Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực III - ông Lê Văn Dương cho biết, ngay sau khi Cục DTNN có quyết định giao chỉ tiêu mua gạo năm 2026, đơn vị đã xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua gạo đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Nhờ đó, đơn vị đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu với số lượng 30 gói thầu; đồng thời, đôn đốc các nhà thầu trúng thầu đẩy nhanh tiến độ nhập gạo theo các hợp đồng đã ký kết. Đến ngày 10/6/2026, đơn vị đã nhập kho dự trữ quốc gia được hơn 4.319 tấn gạo.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực I cho biết, hiện nay, tranh thủ thời tiết nắng ráo, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các điểm kho dự trữ thường xuyên đôn đốc các nhà thầu, đơn vị vận chuyển khẩn trương cung cấp, vận chuyển, giao gạo tại cửa kho dự trữ, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong đôn đốc các nhà thầu, tính đến hết ngày 10/6/2026, đơn vị đã nhập được 4.906 tấn/25.800 tấn (Điểm kho ĐK9.KVI nhập được 1.708 tấn, Điểm kho ĐK1.KV1 nhập được 720 tấn, Điểm kho ĐK2. KV1 nhập được 750 tấn, Điểm kho ĐK4.KV1 nhập được 1.103 tấn, Điểm kho ĐK14.KV1 nhập được 625 tấn)...

Đức Minh
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