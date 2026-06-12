Vinatex duy trì tăng trưởng giữa áp lực thuế quan toàn cầu

Chia sẻ tại buổi Gặp mặt Báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2025 - 21/6/2026), tổ chức vào ngày 12/6, ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, trong nửa đầu năm 2026, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, cùng với tác động của bất ổn địa chính trị và các chính sách thuế quan, khiến nhu cầu tiêu dùng dệt may tại các thị trường chủ lực đều suy giảm mạnh. Giá năng lượng và chi phí logistics duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực lạm phát trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới sức mua và xu hướng tiêu dùng hàng may mặc. Người tiêu dùng tại các thị trường lớn tiếp tục có xu hướng thắt chặt chi tiêu, trong khi các nhà nhập khẩu và thương hiệu duy trì tâm lý thận trọng, ưu tiên kiểm soát tồn kho và hạn chế ký kết đơn hàng dài hạn.

Số liệu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU, Hàn Quốc... cho thấy mức sụt giảm đáng kể. Xu hướng đơn hàng nhỏ, yêu cầu giao hàng nhanh và áp lực giảm giá gia công khiến cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong khi đó, nhiều quốc gia xuất khẩu dệt may duy trì chính sách tỷ giá hỗ trợ xuất khẩu.

Đối với ngành sợi, nhu cầu thị trường đã cải thiện nhưng chưa có đột biến. Biến động giá bông và nguyên liệu đầu vào tiếp tục gây áp lực lên công tác quản trị tồn kho và kế hoạch mua nguyên liệu của doanh nghiệp.

Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Vinatex phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Nam Khánh

Trong bối cảnh đó, Vinatex vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan nhờ chủ động dự báo thị trường, linh hoạt điều hành sản xuất và kiểm soát tốt các yếu tố chi phí.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt khoảng 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 46% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, hoàn thành 55% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận khối sợi ước đạt 205 tỷ đồng, hoàn thành tới 82% kế hoạch cả năm và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Ông Cao Hữu Hiếu đánh giá, mặc dù ngành dệt may Việt Nam đạt kết quả tích cực trong 5 tháng đầu năm với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,8 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng chặng đường còn lại của năm 2026 vẫn rất nhiều thách thức.

Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 48 - 49 tỷ USD trong năm 2026, toàn ngành cần đạt thêm khoảng 30,19 - 31,19 tỷ USD trong 7 tháng cuối năm, tương đương bình quân 4,31 - 4,46 tỷ USD mỗi tháng. Đây là mức tăng trưởng không dễ đạt được khi kim ngạch xuất khẩu tháng 5 mới ở mức gần 4 tỷ USD.

Vinatex xác định tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung nâng cao hiệu quả thay vì mở rộng quy mô đơn thuần. Mục tiêu trọng tâm là gia tăng thặng dư xuất nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm, tăng thu nhập người lao động trên 10% và duy trì tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp trên 5% mỗi năm.

Trong thời gian tới, Vinatex sẽ tiếp tục xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường, đặc biệt là các chính sách thuế quan của Mỹ sau ngày 24/7. Khối sợi sẽ tập trung kiểm soát nguyên liệu, tồn kho và chi phí năng lượng; khối may đẩy mạnh nâng cao năng suất lao động, ưu tiên các đơn hàng có giá trị gia tăng cao.

Song song với đó, Vinatex tiếp tục thúc đẩy chiến lược chuyển đổi xanh, phát triển chuỗi dệt - nhuộm, đầu tư điện mặt trời áp mái, sản xuất tuần hoàn, đo lường dấu chân carbon và xây dựng các nhà máy thông minh đáp ứng các tiêu chuẩn ESG của các thương hiệu toàn cầu.