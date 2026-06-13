Ngày 13/6: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều tăng

Giá mủ cao su trong nước hôm nay tiếp tục ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,29% (50 Nhân dân tệ) lên 17.375 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) tăng 2,24% (9,1 Yên) lên 416,1 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 1,13 Baht, tương đương 1,12%, lên 102,02 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 224,2 cent Mỹ/kg, tăng 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng mạnh, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp, khi đồng Yên suy yếu và giá dầu thế giới tăng vọt trước những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ theo mùa suy yếu cùng thị trường ô tô Trung Quốc kém sôi động vẫn tiếp tục hạn chế đà tăng của mặt hàng này.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt phục hồi. Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 11 đóng cửa ở mức 428,9 Yên/kg, tăng 12,5 Yên, tương đương 3% so với phiên trước.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng 60 Nhân dân tệ, tương đương 0,34%, lên 17.470 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.