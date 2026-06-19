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Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

06:39 | 19/06/2026
Giá cà phê hôm nay (19/6) tăng trở lại từ 300 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.100 - 89.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg.
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Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng trở lại

Khảo sát sáng 19/6 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã phục hồi sau hai phiên giao dịch khá trầm lắng. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 89.100 - 89.600 đồng/kg, tăng từ 300 - 700 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) và Đắk Lắk cùng tăng 400 đồng/kg, lên mức 89.600 đồng/kg, tiếp tục là 2 địa phương có giá cà phê cao nhất cả nước. Tại Gia Lai, giá cà phê tăng 300 đồng/kg, đạt 89.100 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường với 700 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 89.400 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục nối dài chuỗi tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng thêm 11 USD/tấn, tương đương 0,3%, lên mức 3.680 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng mạnh hơn 24 USD/tấn, tương đương 0,67%, đạt 3.622 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 0,6 US cent/pound lên 277,85 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 điều chỉnh giảm 0,9 US cent/pound xuống còn 271,9 US cent/pound.

Tính chung trong 6 phiên giao dịch gần nhất, giá Robusta kỳ hạn tháng 9 đã tăng tổng cộng 392 USD/tấn, trong khi Arabica tăng khoảng 31 US cent/pound, cho thấy đà phục hồi khá mạnh của thị trường cà phê toàn cầu.

Giá tiêu trong nước đi ngang

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Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 19/6 cho thấy, giá tiêu tại các địa phương trọng điểm vẫn giữ ổn định so với ngày hôm qua, dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước ở mức 140.500 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) duy trì mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được thu mua ở mức 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất thị trường là 138.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau nhịp điều chỉnh giảm nhẹ đầu tuần, thị trường hồ tiêu trong nước đang duy trì trạng thái ổn định khi nguồn cung không có nhiều biến động và nhu cầu thu mua vẫn ở mức vừa phải.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu ghi nhận diễn biến tích cực hơn. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 0,95% so với phiên trước, lên mức 7.205 USD/tấn. Cùng chiều, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng tăng 0,94%, đạt 9.298 USD/tấn.

Trong khi đó, các quốc gia xuất khẩu lớn khác vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia giữ nguyên ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu tiếp tục ổn định ở mức 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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