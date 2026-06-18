Thị trường hàng hóa diễn biến tích cực, dòng tiền tìm đến lúa mì và bạc

Giá lúa mì bật tăng mạnh trước rủi ro nguồn cung

Nhóm nông sản tiếp tục là tâm điểm thu hút dòng tiền trong phiên giao dịch vừa qua, khi giá trị giao dịch tăng hơn 22%. Trong đó, riêng mặt hàng lúa mì chiếm gần 14% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giá lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 7 tăng gần 3%, lên mức 225,1 USD/tấn. Cùng chiều, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 7 cũng tăng lên 239,8 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Biển Đen cùng những lo ngại về thời tiết bất lợi tại Mỹ đang là những yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của giá lúa mì thế giới.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện tập trung vào thành phố cảng Novorossiysk của Nga - một trong những đầu mối xuất khẩu ngũ cốc quan trọng nhất khu vực Biển Đen. Các diễn biến quân sự tại khu vực này đã làm gia tăng đáng kể lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng chảy thương mại lúa mì từ khu vực cung ứng lớn nhất thế giới, qua đó đẩy phần bù rủi ro địa chính trị lên cao.

Nhập khẩu lúa mì trong nước 5 tháng đầu năm 2026.

Trong khi đó, tại Mỹ, các dự báo thời tiết cho thấy những đợt mưa lớn có thể xuất hiện tại khu vực trồng lúa mì đỏ mềm mùa đông (SRW) đúng vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Độ ẩm cao kéo dài không chỉ gây khó khăn cho tiến độ thu hoạch mà còn có nguy cơ làm suy giảm chất lượng hạt lúa mì, qua đó tác động tiêu cực đến nguồn cung thực tế trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng, sau nhiều tuần thị trường tập trung vào triển vọng nguồn cung dồi dào từ khu vực Biển Đen và Bắc Mỹ, các thông tin mới liên quan đến thời tiết và hoạt động xuất khẩu đang khiến giới giao dịch bắt đầu đánh giá lại những rủi ro nguồn cung có thể phát sinh trong ngắn hạn. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động mua đóng vị thế bán và đưa dòng tiền quay trở lại thị trường lúa mì.

Những lo ngại về triển vọng nguồn cung đã nhanh chóng kích hoạt làn sóng mua kỹ thuật và hoạt động mua đóng vị thế bán khống từ các quỹ đầu tư. Trên phương diện kỹ thuật, giá lúa mì đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn giảm kéo dài trước đó.

Đà tăng của thị trường cũng nhận được thêm sự hỗ trợ từ báo cáo Cung - cầu nông nghiệp thế giới (WASDE) tháng 6 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Theo đó, cơ quan này tiếp tục điều chỉnh giảm năng suất lúa mì của Mỹ, kéo dự báo tồn kho cuối vụ xuống còn khoảng 20,25 triệu tấn, củng cố kỳ vọng về xu hướng thắt chặt nguồn cung trong niên vụ hiện tại.

Tại thị trường trong nước, lúa mì cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Tính chung 5 tháng, Việt Nam nhập khẩu 4,2 triệu tấn lúa mì trị giá 1,09 tỷ USD, tăng 54,6% về khối lượng và 49,8% về giá trị. Giá nhập khẩu bình quân đạt 257,6 USD/tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện giá chào bán lúa mì tại khu vực phía Bắc hiện ổn định quanh mức 7.000 đồng/kg giao tại cảng Cái Lân và Hải Phòng. Đối với khu vực phía Nam, giá chào bán dao động trong khoảng 7.000 - 7.320 đồng/kg cho các lô hàng giao trong tháng 6 và tháng 7.

Giá bạc tiếp tục khởi sắc nhờ triển vọng nhu cầu dài hạn

Trên thị trường kim loại, giá bạc duy trì đà tăng, giảm đan xen trong những phiên giao dịch gần đây khi những diễn biến mới trên mặt trận địa chính trị và chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Theo MXV, bạc tiếp tục nằm trong nhóm mặt hàng thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư trong nước nhờ biên độ biến động cao và triển vọng tăng trưởng dài hạn được đánh giá tích cực. Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đầu tháng 6, dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại thị trường bạc khi nhiều yếu tố bất lợi đã phần nào được phản ánh vào giá.

Diễn biến giá bạc.

Bên cạnh đó, đúng như dự báo của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong cuộc họp vừa qua. Việc giá năng lượng hạ nhiệt cùng triển vọng lạm phát bớt căng thẳng đã làm giảm đáng kể khả năng Fed phải tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Về nhu cầu công nghiệp, Viện Bạc (Silver Institute) và Oxford Economics dự báo, nhu cầu bạc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Hiện nay, ngành năng lượng mặt trời đã chiếm khoảng 29% tổng nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu, tăng mạnh so với mức 11% của năm 2014. Việc Liên minh châu Âu đặt mục tiêu đạt 700 GW công suất điện mặt trời vào năm 2030 được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn cầu ổn định và bền vững đối với mặt hàng này trong nhiều năm tới. Bên cạnh đó, nhu cầu bạc từ ngành công nghiệp ô tô cũng được dự báo tăng trưởng kép khoảng 3,4% mỗi năm đến năm 2031. Đáng chú ý, xe điện được kỳ vọng sẽ vượt xe động cơ đốt trong để trở thành nguồn cầu bạc lớn nhất của ngành ô tô từ năm 2027 và chiếm khoảng 59% tổng nhu cầu toàn ngành vào năm 2031.

Nhờ đó, áp lực từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD phần nào được xoa dịu, tạo môi trường thuận lợi hơn đối với các tài sản kim loại quý như bạc.

Theo ông Nguyễn Đại Hào - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Á Châu SPS, dù Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua, cơ quan này vẫn duy trì quan điểm thận trọng khi để ngỏ khả năng tăng lãi suất bổ sung nếu lạm phát chưa được kiểm soát như kỳ vọng.

“Điều này khiến giá bạc tiếp tục chịu tác động từ các yếu tố trái chiều. Trong khi lạm phát kéo dài và triển vọng tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý, áp lực từ mặt bằng lãi suất cao và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của bạc”- ông Hào nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Hào, trên phương diện kỹ thuật, bạc đang dần hình thành vùng tích lũy khi áp lực bán không còn quá mạnh và phần lớn các thông điệp cứng rắn từ Fed đã được phản ánh vào giá. Nếu vùng hỗ trợ quan trọng 65 - 70 USD/ounce tiếp tục được giữ vững, giá bạc có thể hướng tới vùng 82 - 85 USD/ounce trong giai đoạn tới, trước khi mở rộng dư địa tăng trong trung và dài hạn.

Ngoài các yếu tố tài chính, triển vọng nhu cầu vật chất dài hạn cũng tiếp tục hỗ trợ thị trường bạc. Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) tính đến ngày 14/5, 45% ngân hàng trung ương tham gia khảo sát dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng dự trữ trong vòng 12 tháng tới, cao hơn mức 43% của năm trước. Xu hướng tích lũy kim loại quý của các ngân hàng trung ương được đánh giá là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với toàn bộ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Còn tại thị trường trong nước, giá bạc niêm yết sáng nay dao động trong khoảng 69,9 - 72 triệu đồng/kg (giá mua vào - bán ra), giảm nhẹ so với ngày trước đó.