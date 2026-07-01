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Chứng khoán ngày 1/7: VN-Index khởi đầu quý III trong sắc xanh

Tấn Minh

Tấn Minh

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18:13 | 01/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (1/7) mở đầu quý III/2026 với diễn biến tích cực khi VN-Index tăng hơn 7 điểm, bất chấp áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền có dấu hiệu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, khối ngoại quay lại mua ròng và thị trường đang có nhiều động lực hỗ trợ tăng trưởng.
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VN-Index tăng hơn 7 điểm

Sau khi kết thúc quý II với mức tăng điểm khá tốt dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường khởi đầu quí III/2026 với phiên giao dịch khá tích cực. VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên với lực cầu cải thiện ở nhiều nhóm mã và tăng điểm nhẹ cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm (+0,39%) lên mức 1.867,21 điểm, trên hỗ trợ quanh 1.850 điểm.

Chứng khoán ngày 1/7: VN-Index khởi đầu quý III trong sắc xanh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 1/7.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 195 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 121 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm tích cực của VN-Index đi kèm độ mở nghiêng về sắc xanh khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Ngân hàng, công nghệ viễn thông và chứng khoán là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, bảo hiểm và điện là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +17,64 điểm, lên mức 2.013,35 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 21 mã tăng giá, 8 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường chưa phát đi tín hiệu bứt phá khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn (-2,5%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 615.059.624 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.183,79 tỷ đồng, giảm -11,86% so với phiên giao dịch trước.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến giằng co khi giữ ở mức tham chiếu và giảm nhẹ. Trong đó, HNX-Index giữ ở mức tham chiếu với 313,16 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,37 điểm, về mức 129,57 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng trở lại với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 330 tỷ đồng. Trong đó, VPB (+303 tỷ đồng), HDB (+88 tỷ đồng) và VIC (+81 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM (-107 tỷ đồng), HPG (-57 tỷ đồng), VNM (-49 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường khi VN-Index vẫn giữ được sắc xanh bất chấp áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc “họ Vin”. Đà giảm của VIC và VHM lấy đi khoảng 7,4 điểm của chỉ số, song được bù đắp bởi sự khởi sắc của phần lớn các nhóm ngành còn lại.

Nổi bật là nhóm tài chính với các cổ phiếu ngân hàng như OCB, HDB, TCB, VPB và nhóm chứng khoán gồm HCM, VCI, SSI đồng loạt tăng từ 2 - 4%. Bên cạnh đó, các nhóm dầu khí, bán lẻ và công nghệ thông tin cũng ghi nhận nhiều mã tăng mạnh 4 - 5%, tiêu biểu như BSR, MCH và FPT. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng lan tỏa rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với biên độ dao động ngày càng thu hẹp dưới vùng kháng cự mạnh 1.900 - 1.930 điểm. Ảnh Đức Thanh

Thanh khoản thị trường tuy giảm nhẹ so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 2,5% so với mức bình quân 20 phiên, nhưng chất lượng dòng tiền được đánh giá tích cực hơn khi giá trị giao dịch tập trung vào các cổ phiếu tăng giá cao gấp gần 3,8 lần so với nhóm giảm giá. Đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp dòng tiền nghiêng về phía các mã tăng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với biên độ dao động ngày càng thu hẹp dưới vùng kháng cự mạnh 1.900 - 1.930 điểm - khu vực tương ứng với các đỉnh thiết lập trong tháng 5 và tháng 6/2026. Đây được xem là vùng cản quan trọng và để chinh phục mốc này, thị trường cần thêm những động lực đủ mạnh, đặc biệt từ kết quả kinh doanh quý II, triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng như sự cải thiện của dòng tiền.

Các chuyên gia cho rằng, sau giai đoạn nhiều nhóm ngành tích lũy với thanh khoản thấp, chất lượng thị trường đang có dấu hiệu cải thiện khi bước sang quý III/2026. Những yếu tố hỗ trợ như kỳ vọng tăng trưởng kinh tế tích cực trong nửa cuối năm, lạm phát được kiểm soát, triển vọng Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng trong cuối quý III và khả năng khối ngoại giảm bán ròng đang góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư. Trong bối cảnh mặt bằng định giá thị trường vẫn ở mức hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng GDP, cơ hội đầu tư được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn trong thời gian tới./.

Tấn Minh
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