Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố

Nền tảng vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định

Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng cuối năm 2026 nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, dòng vốn FDI khả quan, đầu tư công được thúc đẩy mạnh cùng các chính sách hỗ trợ về tài khóa và tiền tệ. Đây được xem là những động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Chia sẻ với phóng viên về tình hình kinh tế, ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho biết, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc trong 6 tháng đầu năm 2026. Bức tranh vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được bảo đảm, trong khi FDI, tiêu dùng trong nước và du lịch duy trì diễn biến tích cực.

Dòng vốn FDI được kỳ vọng tiếp tục duy trì tích cực nhờ môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cải thiện. Nguồn: VNDIRECT Research.

Dòng vốn FDI tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Việt Nam duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế bất chấp những biến động của môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu.

Cùng với đó, tiêu dùng trong nước tiếp tục phục hồi khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước tăng 11,2 - 11,5% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch cũng duy trì đà cải thiện với lượng khách quốc tế tăng 14,4 - 15,3%, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng trong bối cảnh đầu tư và xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng.

Nhiều động lực hỗ trợ tăng trưởng

Nhìn về triển vọng 6 tháng cuối năm, các chuyên gia từ Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, nền kinh tế tiếp tục được hỗ trợ bởi các chính sách điều hành quyết liệt của Chính phủ về đầu tư công, phát triển hạ tầng, tài khóa và tiền tệ. Các động lực tăng trưởng chủ đạo đến từ làn sóng đầu tư hạ tầng, dòng vốn FDI mở rộng, xuất khẩu duy trì tích cực, sự phục hồi của ngành khai khoáng và việc tháo gỡ pháp lý theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP nhằm khơi thông gần 3.000 dự án tồn đọng.

Theo đó, khu vực công nghiệp và xây dựng sẽ tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế nhờ xuất khẩu duy trì tích cực, hoạt động khai thác dầu khí mở rộng, cùng chi tiêu tài khóa và đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh. Trong khi đó, khu vực dịch vụ được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhưng vẫn chịu tác động từ áp lực lạm phát và mặt bằng lãi suất.

Đầu tư công tiếp tục được xem là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng trong nửa cuối năm. Để hoàn thành kế hoạch năm 2026, bình quân mỗi tháng còn lại cần thực hiện 96 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư và giải ngân khoảng 109 nghìn tỷ đồng. Giới chuyên gia kỳ vọng tiến độ giải ngân sẽ cải thiện từ quý III nhờ hoàn thiện bộ máy sau sắp xếp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện sau khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được thông qua.

Song song với đầu tư công, mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiếp tục được thúc đẩy nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng. Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP, cơ chế riêng cho trái phiếu hạ tầng PPP và gói tín dụng ưu đãi 500 nghìn tỷ đồng được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Ở phía cầu tiêu dùng, các chuyên gia cho rằng triển vọng ngắn hạn vẫn chịu sức ép từ lạm phát và mặt bằng lãi suất cao. Tuy nhiên, việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 cùng các chính sách hỗ trợ như nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh cá thể, điều chỉnh giảm trừ gia cảnh, tiếp tục giảm 2% thuế VAT và điều hành giá linh hoạt được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập thực tế, bảo vệ sức mua và hỗ trợ tiêu dùng.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt nhằm hỗ trợ thanh khoản và giảm mặt bằng lãi suất. Dù áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu, giới phân tích kỳ vọng lãi suất sẽ từng bước hạ nhiệt trong nửa cuối năm khi lạm phát tiếp tục được kiểm soát và đầu tư công được đẩy mạnh. Cùng với đó, giới phân tích cũng dự báo, tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 17%, dòng vốn tiếp tục ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh và các dự án hạ tầng trọng điểm.

Bên cạnh các yếu tố thuận lợi, giới phân tích cho rằng, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số rủi ro từ áp lực lạm phát, dư địa điều hành chính sách tiền tệ còn hạn chế và những bất định liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, dòng vốn FDI tích cực cùng nguồn cung ngoại tệ được cải thiện được kỳ vọng sẽ giúp tỷ giá USD/VND tiếp tục trong tầm kiểm soát.