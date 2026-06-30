Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Chiều 30/6, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động KBNN 6 tháng đầu năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, bảo đảm dòng chảy ngân sách thông suốt

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ và chính quyền KBNN khu vực I đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, bảo đảm hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả. Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Trong quá trình triển khai mô hình mới, KBNN khu vực I tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các quy định mới của Chính phủ và Bộ Tài chính về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc, quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư công.

Đến ngày 26/6/2026, tổng thu ngân sách nhà nước qua KBNN khu vực I đạt 402.140 tỷ đồng, bằng 61,86% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 377.121 tỷ đồng, bằng 61,82% dự toán; thu từ dầu thô đạt 2.190 tỷ đồng, bằng 62,59% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 22.316 tỷ đồng.

Về chi ngân sách, KBNN khu vực I đã thực hiện chi thường xuyên đạt 74.657 tỷ đồng, bằng 42,28% dự toán được phân bổ; chi đầu tư công đạt 56.141 tỷ đồng, tương đương 41,6% kế hoạch năm.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, KBNN khu vực I tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “thanh toán trước, kiểm tra sau”, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận, xử lý ngay trong ngày, tạo điều kiện để nhà thầu sớm tiếp cận nguồn vốn phục vụ thi công, đồng thời chủ động tổng hợp, phân tích tiến độ giải ngân, cảnh báo các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp nhằm phục vụ công tác điều hành của thành phố.

Một điểm nổi bật khác là công tác hoàn thuế điện tử tiếp tục được triển khai hiệu quả. KBNN khu vực I đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan triển khai liên thông hoàn thuế giữa các hệ thống nghiệp vụ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đến ngày 26/6, đơn vị đã thực hiện hoàn trả hơn 500 nghìn món với tổng số tiền 9.750 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trước ngày 1/10

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đánh giá cao vai trò của KBNN khu vực I trong điều hành tài chính - ngân sách của Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, KBNN khu vực I đã trở thành điểm sáng trong quản lý ngân sách, là mắt xích quan trọng giúp thành phố kiểm soát hiệu quả trạng thái và dòng tiền ngân sách. Đặc biệt, việc triển khai cơ chế “thanh toán trước, kiểm tra sau” đã góp phần khơi thông nguồn lực tài chính cho các chủ đầu tư, nhà thầu.

Lãnh đạo KBNN khu vực I khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương và trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần cùng TP. Hà Nội hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong bối cảnh Luật Thủ đô (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý tài chính - ngân sách sẽ ngày càng cao. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu KBNN khu vực I tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trước ngày 1/10; chủ động tổng hợp, báo cáo các đơn vị giải ngân chậm để thành phố kịp thời chỉ đạo, điều chuyển vốn nếu cần thiết.

Cùng với đó, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong quản lý nguồn thu, tiếp tục hỗ trợ các xã, phường và các cơ quan trên địa bàn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu thực hiện.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Huệ - Phó Giám đốc KBNN cho biết, mặc dù năm 2026 là năm đầu của giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu rất lớn về tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song toàn hệ thống KBNN vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Theo bà Trần Thị Huệ, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả nước đạt khoảng 62% dự toán, tăng gần 16% so với cùng kỳ; công tác quản lý ngân quỹ, huy động vốn, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. “Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của KBNN khu vực I khi tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống trên nhiều mặt công tác" - bà Trần Thị Huệ nhấn mạnh.

Phó Giám đốc KBNN cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của KBNN khu vực I như hoàn thành sớm Báo cáo tài chính nhà nước của địa phương; xử lý khối lượng rất lớn hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bảo đảm đúng thời hạn; duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt gần như tuyệt đối; chủ động tham mưu với thành phố trong quản lý, điều hành ngân sách và giữ vững kỷ cương, đoàn kết nội bộ.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, lãnh đạo KBNN yêu cầu KBNN khu vực I tập trung thực hiện thắng lợi hai mục tiêu lớn là hoàn thành dự toán thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm, chủ động cảnh báo các rủi ro trong quá trình sử dụng ngân sách, tiếp tục hỗ trợ chính quyền cấp xã theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành cùng Thủ đô

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN khu vực I khẳng định, đơn vị sẽ cụ thể hóa đầy đủ các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và lãnh đạo KBNN thành chương trình hành động trong toàn hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc KBNN khu vực I phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Theo bà Hương, 6 tháng cuối năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề khi Hà Nội vừa triển khai Luật Thủ đô, vừa phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Điều đó đòi hỏi mỗi đơn vị thuộc KBNN khu vực I phải chủ động bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

“KBNN khu vực I sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức điều hành theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm”; đồng thời thường xuyên kiểm tra quy trình nghiệp vụ, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện gây chậm trễ trong thực thi công vụ” - bà Hương cho biết.

Bên cạnh đó, KBNN khu vực I cũng đặt mục tiêu cùng các ngành hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2026 trên địa bàn Thủ đô, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố trong tháng 9/2026.

Lãnh đạo KBNN khu vực I khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, kỷ cương và trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần cùng TP. Hà Nội hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.