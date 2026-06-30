Hàng trăm tỷ USD sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam được nâng hạng

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 10-NQ/TW diễn ra sáng 30/6, đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn đã có những phát biểu tâm huyết, đánh giá cao tư duy đổi mới của Đảng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để khơi thông nguồn vốn chất lượng cao.

Nghị quyết 10 và Nghị quyết 68 là “hai bánh xe của tăng trưởng”

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, ông Takuya Sahashi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Nghị quyết số 10. Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, ông nhận định Nghị quyết số 10 có liên quan mật thiết đến Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, và ví von đây chính là hai bánh xe của tăng trưởng. Ông tin tưởng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Ông Takuya Sahashi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Minh chứng cho thành quả của sự hợp tác này, ông Sahashi cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư đáng kể vào điện tử, bán dẫn và đặc biệt chú trọng chuyển giao công nghệ, đưa tỷ lệ nội địa hóa ở một số ngành đạt con số xuất sắc, như ngành công nghiệp xe máy, tỷ lệ nội địa hóa đã đạt tới 95%.

Để thực hiện đầy đủ các mục tiêu của Nghị quyết 10, đại diện Mitsubishi đưa ra hai nhóm kiến nghị thiết thực.

Thứ nhất, đánh giá cao chương trình quốc gia khuyến khích nhà cung cấp trong nước, ông đề nghị mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh bằng cách thiết lập cơ sở dữ liệu và tổ chức triển lãm trực tiếp thông qua hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI. Đồng thời, cần tăng cường chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các ngành thế hệ mới.

Thứ hai, hoan nghênh chủ trương hỗ trợ dự án đào tạo nhân lực, ông kiến nghị Chính phủ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục, cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề, nhằm tháo gỡ áp lực chi phí và tỷ lệ luân chuyển nhân sự ngày càng cao.

Khẳng định 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (cao nhất ASEAN), ông Sahashi cho biết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đồng hành cùng chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hoá tầm nhìn được nêu trong Nghị quyết số 10.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Khuyến khích doanh nghiệp để lợi nhuận ở lại Việt Nam

Trình bày góc nhìn từ thị trường vốn, ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital, chúc mừng Việt Nam vì Nghị quyết 10 đã xác định khu vực kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách rời từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam. “Và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài” - ông khẳng định.

Ông cũng đánh giá cao việc Nghị quyết 10 nhấn mạnh chất lượng dòng vốn, đi kèm với công nghệ và nguyên tắc các chính sách về vốn đầu tư nước ngoài không được đánh đổi môi trường Việt Nam, không đánh đổi tài nguyên và hệ thống xã hội của Việt Nam

Đối với thị trường vốn, ông bày tỏ sự vui mừng khi Nghị quyết xác định thị trường vốn và các nhà đầu tư trên thị trường vốn là một phần rất quan trọng với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một thách thức không nhỏ cho mục tiêu tăng tốc của Việt Nam là giá thành vốn, khi lãi suất huy động của doanh nghiệp còn chênh lệch nhiều với lãi suất trái phiếu chính phủ.

Từ đó, Chủ tịch Dragon Capital đã nêu ra các kiến nghị để giải quyết vấn đề này. Theo đó, ông đề nghị Chính phủ có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đem lợi nhuận ra nước ngoài mà để lại tại hệ thống ngân hàng Việt Nam, thông qua việc trả lãi suất cho tiền gửi đô la của các doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị bằng mọi cách thúc đẩy quá trình nâng hạng thị trường vốn Việt Nam trở thành thị trường mới nổi ở hạng mức cao hơn trước năm 2030. Đánh giá cao những nỗ lực hiện nay của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu việc nới tỷ lệ sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại những ngành, doanh nghiệp không phải là trọng yếu; chế độ kinh doanh ngoại hối giữa các nhà đầu tư ngoại; tháo gỡ quy định về doanh nghiệp có lỗ lũy kế không được niêm yết.

Ngoài ra, ông Dominic Scriven nhấn mạnh việc phát triển các Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, qua đó phát triển một chế độ phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp có tổ chức của nước ngoài; và bằng mọi cách phát triển hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức trong nước tại Việt Nam.

Đại diện Dragon Capital cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục ủng hộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; tiếp tục làm cầu nối với các nguồn vốn quốc tế, ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp tuân theo nguyên tắc ESG (môi trường, xã hội, quản trị); và phát triển lớn mạnh hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức của Việt Nam.

Hàng trăm tỷ USD sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam được nâng hạng

Tiếp nối câu chuyện về thị trường tài chính, ông Michael Kokalari - Chuyên gia kinh tế Quỹ đầu tư VinaCapital đánh giá rất cao việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 và tin tưởng việc tăng cường liên kết giữa FDI và doanh nghiệp nội sẽ mang lại lợi thế còn lớn hơn nữa cho nền kinh tế Việt Nam và khiến cho Việt Nam trở thành một điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài hấp dẫn hơn nữa.

Ông Michael Kokalari - Chuyên gia kinh tế Quỹ đầu tư VinaCapital phát biểu.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Michael Kokalari cho rằng, việc sử dụng vốn ngoại để phát triển các dự án hạ tầng đắt đỏ là điều bình thường, giống như việc Mỹ từng dùng vốn từ London để xây đường sắt vào những năm 1800.

Để thu hút nguồn vốn dài hạn này, VinaCapital khuyến nghị, Việt Nam cần ưu tiên để được MSCI nâng cấp lên thị trường chứng khoán mới nổi vào năm 2030, đúng như mục tiêu của Nghị quyết. Để được MSCI nâng hạng, ông Michael Kokalari cho rằng, cần giải quyết triệt để các rào cản kỹ thuật như: triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với đầu tư gián tiếp; nới lỏng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) và áp dụng các chuẩn mực minh bạch.

Cùng với đó là nỗ lực để nhanh chóng được nâng hạng thành tín chỉ chứng khoán cấp đáng đầu tư (investment grade) bởi S&P, Moody's và sớm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào vận hành. Đồng thời, mở rộng thêm các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để thu hút dòng vốn quốc tế.

“Tôi xin đảm bảo với quý vị rằng, có rất nhiều quỹ đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đô la trên thế giới sẵn sàng tham gia vào thị trường Việt Nam và sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn này và được MSCI nâng hạng” - chuyên gia từ VinaCapital khẳng định./.