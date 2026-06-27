Tài chính

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

15:20 | 27/06/2026
(TBTCO) - Ước giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm của TP. Hà Nội đạt 63.942 tỷ đồng, tăng 115,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong cùng kỳ nhiều năm trở lại đây, cho thấy tiến độ triển khai các dự án đầu tư công đang được cải thiện rõ rệt.
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Trả lời PV Báo Tài chính - Đầu tư tại họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức mới đây, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố luôn xác định đầu tư công là một trong những động lực dẫn dắt tăng trưởng, có vai trò “vốn mồi”, kích hoạt và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội, tạo việc làm, thúc đẩy các ngành xây dựng, công nghiệp vật liệu, vận tải, thương mại và dịch vụ phát triển, qua đó đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 19/6/2026, toàn thành phố đã giải ngân khoảng 52.845 tỷ đồng, đạt 44,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; ước giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 63.942 tỷ đồng, tăng 115,1% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương ước đạt 63.942 tỷ đồng, chiếm trên 61% tổng chi ngân sách địa phương.

“Đây là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ, cho thấy tiến độ triển khai các dự án đầu tư công đang được cải thiện rõ rệt”- ông Hiếu nhấn mạnh.

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Phi Long

Theo ông Hiếu, kết quả giải ngân đầu tư công đã tạo tác động rõ nét đối với khu vực xây dựng - một trong những ngành đóng góp trực tiếp vào GRDP. Giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I/2026 tăng 7,62% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng khá, phản ánh hiệu quả lan tỏa của các dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, chống ngập, các công trình dân sinh và các dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ trên địa bàn Thành phố.

Đầu tư công cũng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng, hỗ trợ chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng đầu năm tăng 8,5%; đồng thời tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ vận tải, logistics, thương mại và bất động sản thông qua việc cải thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao năng lực kết nối của nền kinh tế.

Đặc biệt, thành phố đang tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường hướng tâm, hệ thống đường sắt đô thị và các dự án chống ngập cấp bách. Đây không chỉ là các dự án có tác động trước mắt đến tăng trưởng mà còn tạo dư địa phát triển mới, mở rộng không gian đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế Thủ đô trong trung và dài hạn.

Kết quả này nối tiếp thành tích của năm 2025 - năm Hà Nội đạt mức giải ngân đầu tư công cao nhất từ trước đến nay về giá trị tuyệt đối với gần 90.000 tỷ đồng, tạo nền tảng để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.
Nguyên Phương
Từ khóa:
đầu tư công hà nội giải ngân

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