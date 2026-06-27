Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc thế giới hôm nay vượt mốc 59 USD/ounce. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h30 ngày 27/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.161.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.228.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.641.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.866.517 đồng/lượng (mua vào) và 61.706.512 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 27/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h45 ngày 27/6, giá bạc giao ngay ở mức 59,1850 USD/ounce, tăng 2,23% so với hôm qua.

Đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp, sau khi các số liệu lạm phát của Mỹ và đà giảm của giá dầu khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục mạnh tay nâng lãi suất. Đồng bạc xanh suy yếu đã góp phần cải thiện sức hấp dẫn của các kim loại quý, trong đó có bạc.

Tuy nhiên, theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích của FX Empire, xu hướng của bạc vẫn chịu tác động lớn từ diễn biến của USD. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực và Fed duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng, đồng USD có thể sớm lấy lại sức mạnh, qua đó gây áp lực lên giá bạc do làm tăng chi phí nắm giữ đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Về mặt kỹ thuật, ông Lewis đánh giá xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự tích cực khi các nhịp tăng chủ yếu tạo cơ hội chốt lời. Nếu áp lực bán gia tăng, giá bạc có thể lùi về vùng hỗ trợ 50 USD/ounce. Ngược lại, việc chinh phục thành công mốc kháng cự 67,54 USD/ounce sẽ là tín hiệu quan trọng để thu hút dòng tiền và xác lập xu hướng tăng mới. Dù vậy, vùng 50 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh, có khả năng kích hoạt lực mua dài hạn nếu giá điều chỉnh về khu vực này./.