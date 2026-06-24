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Ngày 24/6: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

09:19 | 24/06/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (24/6) tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch đầy áp lực khi các sản phẩm bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 61,6567 USD/ounce, tăng 0,19% so với hôm qua.
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Ngày 24/6: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h40 ngày 24/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.415.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.521.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.415.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.756.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.479.844 đồng/lượng (mua vào) và 64.399.839 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h40 ngày 24/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 24/6: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 24/6, giá bạc giao ngay ở mức 61,6567 USD/ounce, tăng 0,19% so với hôm qua.

Theo các chuyên gia thị trường, nguyên nhân quan trọng giúp giá bạc tăng trở lại là việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các báo cáo mới nhất cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày. Thông tin này giúp giảm đáng kể tâm lý lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường bạc hiện cũng đang hướng sự chú ý tới chỉ số PCE của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm khi hoạch định chính sách tiền tệ. Kết quả của báo cáo này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Một trong những yếu tố đang hỗ trợ dài hạn cho giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

Ngày 24/6: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm

Theo Khảo sát Bạc Thế giới 2026 của Viện Bạc, thị trường dự kiến thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce bạc trong năm nay. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là năm thứ sáu liên tiếp thị trường bạc toàn cầu rơi vào trạng thái cung không đủ cầu kể từ năm 2021.

Các chuyên gia cho rằng sự thiếu hụt kéo dài đang khiến lượng bạc lưu kho trên toàn cầu giảm đáng kể so với cách đây 5 năm.

Điều đáng lưu ý là khoảng 75% sản lượng bạc thế giới được khai thác như một sản phẩm phụ từ các mỏ đồng, chì, kẽm và vàng. Điều này đồng nghĩa nguồn cung bạc không thể nhanh chóng gia tăng chỉ vì giá bạc tăng cao.

Nói cách khác, quyết định mở rộng sản xuất bạc phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả kinh tế của những kim loại chính khác chứ không hoàn toàn dựa trên diễn biến của riêng thị trường bạc.

Ngay cả trong trường hợp giá bạc tiếp tục tăng mạnh và các doanh nghiệp muốn đầu tư thêm các mỏ bạc mới, quá trình từ thăm dò, cấp phép, huy động vốn, xây dựng cho đến đưa mỏ vào hoạt động thường kéo dài từ 5 đến 10 năm./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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