Thị trường

Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh

09:51 | 23/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/6) đồng loạt đảo chiều giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 1,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,70% so với hôm qua.
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Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 23/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.521.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.512.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.590.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.521.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.876.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 65.199.837 đồng/lượng (mua vào) và 67.226.449 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 23/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 23/6, giá bạc giao ngay ở mức 64,6500 USD/ounce, giảm 0,70% so với hôm qua.

Nguyên nhân khiến giá bạc đảo chiều giảm đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia phân tích của Kitco News, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, đồng thời cho biết lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Các dự báo mới của cơ quan này cho thấy mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn so với dự kiến trước đó.

Sau thông tin từ Fed, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh khi giới đầu tư định giá lại triển vọng chính sách tiền tệ. Đồng USD cũng được hỗ trợ, tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Theo Kitco, đây là lý do khiến giá vàng và bạc đảo chiều giảm. Đối với bạc, đà phục hồi kéo dài nhiều ngày trước đó đã không duy trì được khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng hơn.

Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh

Bên cạnh yếu tố từ Fed, thị trường cũng theo dõi sát các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Những tín hiệu tích cực trong đàm phán giữa Mỹ và Iran đã góp phần hạ nhiệt lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá năng lượng hạ nhiệt có thể giúp giảm áp lực lạm phát, từ đó làm suy yếu vai trò trú ẩn của vàng, bạc trước rủi ro giá cả tăng cao. Tuy nhiên, theo Kitco News, tác động từ chính sách lãi suất của Fed hiện vẫn là yếu tố chi phối lớn nhất đối với diễn biến của thị trường kim loại quý./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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