Thị trường

Ngày 23/6: Giá cao su thế giới khởi sắc, trong nước ổn định

06:25 | 23/06/2026
Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (23/6) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka - Nhật Bản tăng 0,4%; tại Thái Lan tăng 0,5 Baht; trên Sàn Thượng Hải - Trung Quốc tăng 0,1%. Thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn ổn định.
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Ngày 23/6: Giá cao su thế giới khởi sắc, trong nước ổn định
Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay đồng loạt tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản tăng 0,4% (1,6 Yên) lên mức 430 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 0,5 Baht lên mức 96 Baht/kg.

Trên Sàn Thượng Hải (SHFE), giá cao su Trung Quốc tăng 0,1% (20 Nhân dân tệ) lên mức 17.765 Nhân dân tệ/tấn.

Trong một diễn biến ngành cao su, tại Malaysia, Tập đoàn Top Glove báo lãi quý II tăng vọt 138% nhờ điều chỉnh giá bán kịp thời và kiểm soát chi phí hiệu quả trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Top Glove trong quý kết thúc ngày 31/5 đạt 81 triệu Ringgit (tương đương khoảng 19,79 triệu USD), tăng đáng kể so với mức 34,7 triệu Ringgit cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu quý II cũng tăng trưởng mạnh, đạt 1,09 tỷ Ringgit, so với 830,3 triệu Ringgit của cùng kỳ năm trước.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tiếp tục đi ngang khi các doanh nghiệp chưa điều chỉnh chính sách thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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