Pháp luật

EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
17:34 | 22/06/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo EVN.
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Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Theo EVN, một số khách hàng sử dụng điện cho biết đột nhiên nhận được tin nhắn với tên người gửi là “EVN CSKH”, nội dung tin nhắn có chứa thông tin gồm “mã số OTP” giả mạo gồm 6 chữ số, đồng thời tin nhắn còn kèm theo đường link lạ có chứa ký tự “evn” nhưng phần cuối tên miền lại khác lạ với thông thường.

EVN khẳng định, đây là thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo của kẻ xấu nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng.

EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Đối với ứng dụng EVN CSKH mới đây đã được đưa vào thử nghiệm từ ngày 15/6/2026, EVN cho biết người sử dụng chỉ nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP khi đăng nhập lần đầu hoặc xác thực giao dịch khi dùng ứng dụng EVN CSKH. Đồng thời tin nhắn OTP thật mà người dùng nhận được khi sử dụng ứng dụng EVN CSKH không gắn kèm theo bất kỳ đường link nào.

Để bảo đảm an toàn thông tin, EVN khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo như trên.

Người sử dụng cần lưu ý như sau: Tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi kèm qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin tự xưng là EVN;

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ website, tổ chức, cá nhân nào tự xưng là nhân viên điện lực hay EVN.

Người dân chỉ tải và sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng “EVN CSKH” từ các kho ứng dụng chính thức của Google Play và App Store. Khách hàng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ, không rõ nguồn gốc./.

Đức Việt
Từ khóa:
lừa đảo Tin nhắn OTP Tin nhắn giả mạo thủ đoạn lừa đảo điện lực việt nam Mã số OTP Đường link lạ

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