Tài chính

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Vân Hà

[email protected]
17:00 | 27/03/2026
(TBTCO) - Các đối tượng lừa đảo đang giả mạo Kho bạc Nhà nước lập hội nhóm trên mạng xã hội, dụ người dân chuyển tiền vào tài khoản lạ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kho bạc Nhà nước cảnh báo, toàn bộ các hình thức “nhận tiền”, “hỗ trợ chuyển tiền” qua các nhóm này đều là giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền.
Thời gian gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIII - Phòng giao dịch số 1 đã tiếp nhận phản ánh của người dân về các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc giả mạo KBNN trên mạng xã hội.

Theo đó, nhiều người dân tham gia vào các hội, nhóm mang tên gọi “Phòng Nhận tiền…” trên các nền tảng mạng xã hội và nhận được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng hình ảnh, thông tin giả mạo để tạo lòng tin, khiến người dân hiểu nhầm đang thực hiện giao dịch với KBNN.

Cổng thông tin điện tử KBNN

KBNN khẳng định, toàn bộ các hội, nhóm và thông tin yêu cầu chuyển tiền qua KBNN trên mạng xã hội đều là giả mạo. KBNN không thành lập bất kỳ hội nhóm nào liên quan đến chuyển tiền hoặc nhận tiền qua các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, KBNN nhấn mạnh, KBNN chỉ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ duy nhất: https://dvc.vst.mof.gov.vn/. Mọi hình thức giao dịch qua mạng xã hội, các hội nhóm không chính thống đều không thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm của KBNN.

Trước tình trạng trên, KBNN khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các giao dịch tài chính qua các kênh không chính thức, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến KBNN

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của KBNN mà còn trực tiếp đe dọa tài sản của người dân, khách hàng giao dịch.

Theo đó, KBNN cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống như Cổng thông tin điện tử của KBNN tại https://vst.mof.gov.vn và các thông báo từ cơ quan có thẩm quyền nhằm hạn chế rủi ro bị lợi dụng.

Trước đó, KBNN cũng đã phát đi cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh cơ quan nhà nước liên kết với KBNN để yêu cầu người dân kê khai, cung cấp hồ sơ liên quan đến lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh tài sản./.

Bài liên quan

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Giao dịch repo trên thị trường trái phiếu thứ cấp tăng mạnh trong tuần qua

Giao dịch repo trên thị trường trái phiếu thứ cấp tăng mạnh trong tuần qua

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Hạn 31/3 phải nộp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công, nhưng tiến độ tại một số đơn vị vẫn chậm

Hạn 31/3 phải nộp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công, nhưng tiến độ tại một số đơn vị vẫn chậm

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3729/BTC-QLCS công khai tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, cập nhật đến 17h00 ngày 26/3/2026. Dù toàn bộ các đơn vị đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, song tiến độ gửi và duyệt báo cáo vẫn còn chậm tại nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có những đơn vị có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn quy định.
Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

(TBTCO) - Trước tình trạng một số dự án du lịch ven biển tại phường Đồng Hới có quy mô lớn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm và phát sinh nợ nghĩa vụ tài chính, tỉnh Quảng Trị đang xây dựng quy trình phối hợp liên ngành nhằm xử lý dứt điểm, bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai và môi trường đầu tư.
Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mô hình phát triển. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực mới, mà là nền tảng để tái cấu trúc dòng vốn và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Xây dựng "tuyến phòng thủ" vững chắc cho an ninh năng lượng

Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

(TBTCO) - Điều hành giá xăng dầu truyền thống chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Tuyến phòng thủ quyết định nằm ở việc chúng ta xây dựng phương án dài hạn gồm: dự trữ chiến lược, lọc hóa dầu tự chủ, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.
Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Bám sát yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.
Dự trữ quốc gia: Tăng tự chủ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội

Dự trữ quốc gia: Tăng tự chủ chiến lược, đảm bảo an sinh xã hội

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh nhấn mạnh, dự trữ quốc gia phải được quản lý thống nhất để phát huy hiệu quả nguồn lực. Hệ thống dự trữ quốc gia sẽ bao gồm hàng dự trữ quốc gia để phục vụ các tình huống đột xuất, cấp bách, an sinh xã hội và hàng dự trữ chiến lược nhằm đảm bảo tự chủ chiến lược, điều tiết thị trường.
Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

(TBTCO) - Tối 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định có hiệu lực ngay từ 24h ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026.
Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

"Big 4" dự kiến bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, giữ ổn định lãi suất vẫn là thách thức

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng