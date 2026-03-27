Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Thời gian gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIII - Phòng giao dịch số 1 đã tiếp nhận phản ánh của người dân về các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc giả mạo KBNN trên mạng xã hội.

Theo đó, nhiều người dân tham gia vào các hội, nhóm mang tên gọi “Phòng Nhận tiền…” trên các nền tảng mạng xã hội và nhận được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng hình ảnh, thông tin giả mạo để tạo lòng tin, khiến người dân hiểu nhầm đang thực hiện giao dịch với KBNN.

Cổng thông tin điện tử KBNN

KBNN khẳng định, toàn bộ các hội, nhóm và thông tin yêu cầu chuyển tiền qua KBNN trên mạng xã hội đều là giả mạo. KBNN không thành lập bất kỳ hội nhóm nào liên quan đến chuyển tiền hoặc nhận tiền qua các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, KBNN nhấn mạnh, KBNN chỉ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ duy nhất: https://dvc.vst.mof.gov.vn/. Mọi hình thức giao dịch qua mạng xã hội, các hội nhóm không chính thống đều không thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm của KBNN.

Trước tình trạng trên, KBNN khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các giao dịch tài chính qua các kênh không chính thức, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến KBNN

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của KBNN mà còn trực tiếp đe dọa tài sản của người dân, khách hàng giao dịch.

Theo đó, KBNN cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống như Cổng thông tin điện tử của KBNN tại https://vst.mof.gov.vn và các thông báo từ cơ quan có thẩm quyền nhằm hạn chế rủi ro bị lợi dụng.

Trước đó, KBNN cũng đã phát đi cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh cơ quan nhà nước liên kết với KBNN để yêu cầu người dân kê khai, cung cấp hồ sơ liên quan đến lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh tài sản./.