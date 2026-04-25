Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị nhận được một số thông tin phản ánh về việc có người sử dụng các số điện thoại như 0988086271, 0913779554, 0913944202... tự xưng là cán bộ đoàn kiểm tra của sở y tế để đe dọa, gây áp lực nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài sản cho người dân nếu không được nhận diện và phòng tránh kịp thời.

Cảnh báo giả mạo đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TL.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định hiện hành, mọi hoạt động kiểm tra của Sở đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đối với hoạt động kiểm tra theo kế hoạch, đơn vị sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm.

Đối với những trường hợp kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ. Sau kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi, yêu cầu qua điện thoại.

Trước tình trạng trên, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn cần lưu ý: Không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ sở y tế. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.