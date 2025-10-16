Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt hàng loạt công ty dược, mỹ phẩm, nhà thuốc vi phạm

(TBTCO) - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hàng loạt công ty, cơ sở dược, mỹ phẩm và nhà thuốc trên địa bàn thành phố vì nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối thuốc, mỹ phẩm.

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trong số các đơn vị bị xử phạt, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Phúc Thịnh (60A TA17, phường Thới An) bị phạt 90 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Công ty này cũng bị đình chỉ hoạt động sản xuất cho đến khi được cấp phép (không quá 24 tháng) và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm sữa tắm Anemones Doby Shower Cream đã lưu hành trái phép.

Cùng hành vi vi phạm, Công ty cổ phần Đầu tư Royal Star (31-33 đường 5B, phường An Lạc) và Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Mặt Trời Mọc (366/20G Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa) cũng bị phạt 55 triệu đồng mỗi công ty do đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường khi chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố. Hai công ty này bị đình chỉ kinh doanh trong thời hạn 3 - 6 tháng và phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Mặt Trời Mọc bị xử phạt do đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường khi chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố. Ảnh: TL.

Cùng với đó, lĩnh vực nhà thuốc cũng ghi nhận nhiều vi phạm. Cụ thể, Công ty TNHH Med Service - Nhà thuốc Minh Châu 1 (08 Lê Văn Quới) và địa điểm kinh doanh khác của công ty này (132 Trường Sa) bị phạt 65 triệu đồng mỗi nơi vì không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc không rõ nguồn gốc và bán thuốc kê đơn khi không có đơn.

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (37 đường 18, xã Bình Hưng) bị xử phạt 50 triệu đồng do không thực hiện đầy đủ việc chuyển giao thông tin liên quan đến phân phối và chất lượng thuốc.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dược phẩm Ánh Sao (37 Đường số 4, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng) bị phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tới 24 tháng vì không nộp hồ sơ đánh giá định kỳ về thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) theo quy định.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Bông Hồng (chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long) bị phạt tổng cộng 57,5 triệu đồng vì hành nghề dược không có chứng chỉ và mua bán thuốc khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tại hai địa điểm ở phường Tân Tạo và phường An Lạc. Bà Hồng bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, nhiều nhà thuốc bán lẻ cũng bị xử phạt nặng với các lỗi phổ biến như người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt, bán thuốc kê đơn không có đơn, không biệt trữ thuốc không rõ nguồn gốc.