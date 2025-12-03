Công bố danh sách 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa công bố danh sách 46 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng đến từ nhiều quốc gia, đều là những trường hợp đã tái diễn nhiều lần, cao nhất là 12 lần.

Cục Quản lý dược cho biết, thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 30/2025/TT-BYT ngày 1/7/2025 của Bộ Y tế về việc công bố, cập nhật và rút tên trong danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng; căn cứ kết quả giám sát chất lượng thuốc lưu hành và rà soát các cơ sở có thuốc vi phạm và các cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài đủ điều kiện rút tên ra khỏi danh sách phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu, Cục Quản lý dược thông báo công bố Đợt 42 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm).

Danh sách 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng cập nhật đến ngày 13/11/2025. Ảnh chụp màn hình website Cục Quản lý dược.

Theo đó, trong danh sách này, các doanh nghiệp của Ấn Độ tiếp tục là quốc gia chiếm số lượng doanh nghiệp vi phạm lớn nhất. Hàng loạt công ty xuất hiện từ những năm 2013 - 2015 đến nay vẫn bị giữ nguyên trong diện tiền kiểm.

Ngoài nhóm lớn từ Ấn Độ, nhiều doanh nghiệp từ Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Pakistan, Mỹ, Italia hay Romania cũng tiếp tục nằm trong diện giám sát đặc biệt. Reman Drug Laboratories của Bangladesh, CSPC Zhongnuo của Trung Quốc, PT. Merck Tbk của Indonesia hay Crown Pharm và Yuyu Inc của Hàn Quốc đều đã bị công bố vi phạm từ những đợt rất sớm, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu để được dỡ biện pháp tiền kiểm.

Trong danh sách này có 2 công ty của Mỹ như ADH Health Products hay Robinson Pharma, có vi phạm chất lượng cả tiền kiểm và hậu kiểm.

Điểm chung của 46 công ty là đều có thuốc nhập khẩu vào Việt Nam không đạt tiêu chuẩn chất lượng, khiến sản phẩm phải được giám sát nghiêm ngặt trước khi lưu hành.

Bên cạnh danh sách vi phạm, Cục Quản lý dược cũng cho biết, đã có 98 công ty từ 16 quốc gia được rút khỏi danh sách giám sát sau khi hoàn thành thời gian tiền kiểm và không phát sinh vi phạm mới.