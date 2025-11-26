Thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm vi phạm của MK Skincare

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố, đồng thời đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare còn hạn sử dụng.

Lý do thu hồi, theo Cục Quản lý dược, doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Cũng tại quyết định này, Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm theo danh mục tại Phụ lục 2 kèm theo quyết định này.

Thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare còn hạn sử dụng. Ảnh: TL.

Lý do đình chỉ và thu hồi: Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi các lô sản phẩm, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo thu hồi các lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 15/12/2025.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên. Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý dược trước ngày 15/12/2025./.