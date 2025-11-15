Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 45 mỹ phẩm

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp 3 văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với 45 sản phẩm mỹ phẩm của 2 doanh nghiệp.

Cụ thể, Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc 22 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa ra thị trường (địa chỉ: 43D/44 Hồ Văn Huê, TP. Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi do công ty kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo thời hạn quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra.

Danh mục 22 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á cũng bị Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi 20 loại mỹ phẩm do hàng loạt các vi phạm liên quan đến công thức lưu thông không đúng với hồ sơ đã công bố, ghi nhãn công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Tiếp đến, Cục Quản lý dược cũng quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi 23 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường (địa chỉ: số 13D, khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin, TP. Hà Nội).

Danh mục 23 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý dược yêu cầu 2 công ty trên phải khẩn trương thu hồi sản phẩm và báo cáo về Cục trước ngày 25/11/2025.