Chứng khoán ngày 30/12: Đà tăng duy trì, VN-Index hướng tới mốc 1.800 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/12) tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong những phiên giao dịch cuối cùng của năm. Dòng tiền có dấu hiệu nhập cuộc sớm trước thềm năm mới đã giúp VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp.

VN-Index tăng hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay mặc dù có những thời điểm giằng co mạnh bởi lực bán xuất hiện ở nhiều mã vốn hóa lớn, VN-Index nhiều lần thay đổi trạng thái từ tăng thành giảm những đã kịp thời bật mạnh trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,06 điểm, lên mức 1.766,9 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 30/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 30/12 có: VIC (+2,07), VPB (+2,5), FPT (+2,33), BID (+1,55), MWG (+1,61)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-0,17), GAS (-0,27), VNM (-0,48), HPG (-0,75), VPL (-3,19).

Độ rộng của thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 168 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 142 mã giảm giá.

Thị trường tăng điểm mạnh ở nhóm cổ phiếu bluechip và độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh với 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Hóa chất, công nghệ viễn thông và bất động sản Khu công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, thép và hàng không là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +19,04 điểm, lên mức 2.009,7 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 22 mã tăng giá, 8 mã giảm giá.

Thị trường có phiên thứ hai liên tiếp chưa thể lấy lại sự sôi nổi cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-16,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 641 triệu cổ phiếu (-6,04%), tương đương giá trị đạt 20.745 tỷ đồng (-6,54%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,72 điểm về mức 250,5 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,54 điểm lên mức 120,75 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh trong phiên chiều với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 1,002 tỷ đồng. MWG 344 tỷ đồng, FPT 242 tỷ đồng và STB 168 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -129 tỷ đồng, VHM -119 tỷ đồng, VCB -57 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 6 tỷ đồng

Dòng tiền tập trung ở các cổ phiếu bluechip

Bắt đầu phiên chiều có đôi chút loạng choạng khi “hàng bắt đáy” của nhóm cổ phiếu VIC và VHM hôm thứ Sáu tuần trước về tài khoản khiến cho lượng cung có phần đột biến tại một vài thời điểm then chốt, VN-Index vẫn kịp thời đóng cửa trong sắc xanh và chỉ số tiến gần hơn tới mốc 1.800 điểm. Lực kéo xuất hiện chỉ vài phút sau khi khởi đầu phiên chiều và ghi nhận dòng tiền gia nhập mạnh mẽ nhất trong phiên ATC, tập trung ở các cổ phiếu bluechip. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đã khoác lên mình chiếc áo xanh sau những phiên nhường lại sân chơi cho nhóm cổ phiếu họ Vingroup như VPB ( 2.50%), BID ( 1.55%). Bên cạnh đó, FPT ( 2.33%) và bộ đôi ngành bán lẻ là MSN ( 1.85%) và MWG ( 1.61%) cũng trở thành những cỗ máy cải thiện điểm số cho thị trường chung. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí có phiên “dừng chân” trước áp lực chốt lời cùng các cổ phiếu midcap nhóm xây dựng và bất động sản vẫn đang phải loay hoay trong việc thu hút ánh nhìn của nhà đầu tư.

VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp

Xét theo ngành, ngân hàng là trụ đỡ chính giúp VN-Index nối dài nhịp hồi phục. VPB dẫn đầu về biên độ tăng với 2,5%, sau đó đến EIB, MSB và TPB cùng tích lũy hơn 1,5%. Các cổ phiếu đầu ngành như VCB, CTG, TCB, ACB có mức tăng khiêm tốn hơn, dưới 1%.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa mạnh. Bên tăng gồm VPX, TCX, SSI, VCI và VIX với biên độ từ 0,3-2,5%. Ngược lại, các mã vốn hóa vừa và nhỏ như VDS, VND, ORS hay HCM đều chốt phiên trong sắc đỏ.

Sau nhịp tăng vọt hôm qua, toàn bộ cổ phiếu dầu khí đối mặt áp lực xả hàng quyết liệt. BSR mất 3%, còn PLX, POW và OIL giảm 1-2%.

Dù gặp nhiều áp lực bán khiến VN-Index rung lắc khá mạnh, nhưng tâm lý của nhà đầu khá lạc quan nên lực cầu nhanh chóng gia tăng và đẩy mạnh về cuối phiên giúp chứng trường Việt có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Điểm tích cực là dòng tiền tăng điểm lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, đi kèm với đó là thanh khoản gia tăng so với phiên hôm qua, dù khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-16,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Phiên tăng hôm nay củng cố xu hướng hồi phục, tiếp thêm động lực để nắm giữ danh mục. Các chuyên gia vẫn duy trì vị thế nắm giữ đồng thời tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường để gia tăng thêm tỷ trọng các mã đang có lợi nhuận.