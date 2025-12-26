Chứng khoán ngày 26/12: Thu hẹp đà giảm về cuối phiên, VN-Index bảo vệ thành công mốc 1.700 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/12) ghi nhận những rung lắc mạnh khi VN-Index có lúc mất hơn 50 điểm do áp lực bán lan rộng, đặc biệt từ nhóm cổ phiếu "họ Vingroup". Dẫu vậy, dòng tiền quay trở lại trong phiên chiều đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, bảo vệ thành công mốc 1.700 điểm.

VN-Index giảm hơn 13 điểm

Thị trường chứng khoán vừa có cú “rút chân” đầy tích cực vào phiên giao dịch cuối tuần. Nhóm cổ phiếu Vingroup nằm sàn khiến VN-Index có thời điểm lùi sâu về dưới mốc 1.690 điểm trước khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc vào phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -39,97 điểm, về mức 1.742,85 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 26/12

Trong phiên 26/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: HPG (+1,12), GAS (+0,70), STB (+0,68), GEE (+0,60), BSR (+0,39)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VIC (-4,99), VHM (-3,72), VPL (-2,52), VPB (-1,02), MCH (-0,80).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 100 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 218 mã giảm giá.

Xét về nhóm ngành, độ mở nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành du lịch & giải trí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành tài nguyên cơ bản và dầu khí có phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -10,24 điểm về mức 1.965,97 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 18 mã giảm, 10 mã tăng giá và 2 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 27.538 tỷ đồng, tăng 34,24% so vớiphiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 32.730 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -0,45 điểm về mức 250,53 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,87 điểm về mức 119,28 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh tay 1.229 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trước đó, trong 5 phiên gần nhất, khối ngoại đã mua ròng liên tiếp trên HOSE với tổng giá trị hơn 3.400 tỷ đồng.

Hôm nay, trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.155 tỷ đồng và cũng tập trung phần lớn vào "họ nhà Vin". Ở chiều bán, VIC dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị áp đảo lên tới 531 tỷ đồng. Theo sau là VHM với giá trị bán ròng 357 tỷ đồng, VRE cũng bị khối ngoại bán ròng 121 tỷ đồng. Áp lực thoái vốn cũng lan tỏa sang DGC (-92 tỷ đồng) và VPB (-79 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại đổ vào thị trường có phần khiêm tốn hơn. VJC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất nhưng giá trị chỉ dừng lại ở mức 67 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top 5 mua ròng lần lượt là POW (54 tỷ đồng), GAS (44 tỷ đồng), STB (32 tỷ đồng) và VND (30 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 64 tỷ đồng.

Áp lực bán khiến thị trường rung lắc mạnh

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/12, áp lực bán mạnh diễn ra tại nhóm cổ phiếu nhà Vingroup với VIC, VHM và VPL đẩy VN-Index lùi về dưới ngưỡng 1.710 điểm. Sức ép lớn cũng diễn ra tại một số cổ phiếu bán lẻ, hóa chất như DGC, HAG, MSN, CSV… Số mã giảm điểm chiếm ưu thế trên bảng điện tử lan tỏa tới các nhóm ngân hàng, bất động sản, xây dựng khiến VN-Index giảm hơn 52 điểm khi tạm kết phiên sáng.

Sắc đỏ tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch chiều với tác nhân chính đến từ các mã trụ cột như VPB, LPB, VJC, MCH giao dịch kém tích cực. Dù vậy, dòng tiền dần nhập cuộc trở lại hướng tới nhóm dầu khí, vận tải với GAS, PLX, PVD, BSR, POW, PET đồng thuận tăng hơn 1,4% góp phần thu hẹp đáng kể biên độ giảm chỉ số.

Điểm sáng ghi nhận tại cổ phiếu HPG khi tăng 2,5% cùng khối lượng khớp lệnh hơn 94 triệu đơn vị, GEE, STB, SAB, MWG tiếp đà tăng hơn 1,1%. Bên cạnh đó, lực đỡ cũng diễn ra tại một số mã chứng khoán như VCI, FTS, SSI, VDS….

VN-Index bảo vệ thành công ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Ảnh: T.L

Tưởng rằng VN-Index sẽ kết thúc tuần giảm mạnh nhưng bất ngờ đã xảy ra về cuối phiên. Nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM, VRE) thoát sàn đã giúp tâm lý nhà đầu tư bình ổn hơn và dòng tiền nhanh chóng tham gia mạnh hơn, thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thanh khoản cũng là điều đáng chú ý khi cao nhất trong gần 2 tháng trở lại đây và khối lượng khớp lệnh cũng tăng mạnh, vượt so với mức bình quân 20 phiên.

Mặc dù đóng cửa giảm điểm, nhưng mức giảm đã thu hẹp rất nhiều khi kết phiên, qua đó giúp VN-Index bảo vệ thành công ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Và đây cũng là điều giúp VN-Index có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp dù gặp áp lực bán khiến thị trường chung rung lắc rất mạnh trong 2 phiên vừa qua. Đóng cửa tuần, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh ( 1,5%) với thanh khoản cao nhất so với 6 tuần trước đó cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn chưa bị bẻ gãy trên biểu đồ tuần.

Ở thời điểm hiện tại, sự hồi phục mạnh trong phiên cuối tuần hôm nay đã cứu nguy cho xu hướng tăng điểm trước đó, nhưng khả năng thị trường chưa thể quay lại xu hướng tăng điểm ngay được và cần tìm về vùng tích lũy sau những phiên biến động mạnh và bất ngờ trước đó.

Các chuyên gia đã khuyến nghị mở thêm vị thế mua thăm dò ở quanh mốc hỗ trợ 1.700 điểm, đây vẫn là một mốc hỗ trợ khá mạnh và đang mang lại tín hiệu tích cực. Không loại trừ khả năng VN-Index vẫn còn một nhịp rung lắc quanh mốc 1.710 điểm trong các phiên của tuần tới nên chúng tôi duy trì vị thế nắm giữ và căn nhịp chỉnh về vũng hỗ trợ trên để gia tăng thêm vị thế ở những nhóm cổ phiếu đã có lợi nhuận./.