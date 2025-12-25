Chứng khoán ngày 25/12: Bất ngờ giảm mạnh về cuối phiên, VN-Index ngắt mạch tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 25/12) sau phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái giằng co trên vùng đỉnh, thị trường bất ngờ chịu áp lực bán mạnh trong phiên ATC khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt giảm mạnh, khiến VN-Index giảm gần 40 điểm, ngắt mạch tăng điểm liên tiếp trước đó.

VN-Index giảm gần 40 điểm

Sau giai đoạn tăng điểm, tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup. Xu hướng đã đảo chiều, tạo đỉnh trong phiên hôm nay. Đầu phiên VN-Index tiếp tục tăng điểm vượt lên mốc 1.800 điểm và đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn. Độ rộng thị trường không cải thiện, vẫn chủ yếu giao dịch ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh. Thị trường sau đó bắt đầu đảo chiều, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên ATC. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -39,97 điểm, về mức 1.742,85 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 25/12

Trong phiên 25/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: MCH (+2,64), VJC (+1,82), GAS (+1,74), BID (+0,63), VCB (+0,19)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VIC (-18,90), VHM (-7,23), TCB (-1,46), VPL (-1,16), VRE (-1,13).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 87 mã tăng giá, 46 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 238 mã giảm giá.

Độ mở chìm trong sắc đỏ với 17/21 nhóm ngành giảm điểm. Thực phẩm tiêu dùng, hàng không và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, chứng khoán và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -46,92 điểm về mức 1.976,21 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 24 mã giảm và 6 mã tăng giá.

Khối lượng giao dịch ghi nhận yếu tố đột biến trong phiên ATC, đưa thanh khoản khớp lệnh ngày lên xấp xỉ mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 835 triệu cổ phiếu ( 2,87%), tương đương giá trị đạt 26.688 tỷ đồng (5,34%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -1,62 điểm về mức 250,98 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,25 điểm lên mức 120,15 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ gom hàng khi thị trường có nhịp điều chỉnh mạnh vào cuối phiên với giá trị mua ròng đạt 607 tỷ đồng. VHM 119 tỷ đồng, STB 117 tỷ đồng và MCH 100 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, GMD -49 tỷ đồng, DGC -49 tỷ đồng, VIX -26 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 37 tỷ đồng.

Nhịp giảm có khả năng sẽ còn tiếp diễn

Phần lớn thời gian giao dịch chứng kiến nhịp độ chậm rãi của VN-Index khi lực cầu chủ yếu chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn gây tác động mạnh lên chỉ số chung. Khi tưởng chừng thị trường sẽ tạm nghỉ chân, củng cố đội hình cho nhịp bứt phá dứt khoát khỏi vùng 1.800 điểm thì nhịp giảm mạnh cuối phiên nhấn chìm mọi thành quả của thị trường trong 3 phiên trở lại đây.

Với tin tức “rút lui khỏi dự án đường sắt cao tốc – Bắc Nam”, nhóm cổ phiếu Vingroup ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ, tiêu biểu là VHM khi “quay đầu 180 độ” từ giá trần về giá sàn một cách chóng vánh. Đà giảm của các cổ phiếu trên khiến cho thị trường chịu chung số phận khi sắc đỏ bao phủ thị trường, nhiều cổ phiếu lớn đã xuất hiện biên độ giảm từ 3 - 4% như STB, VCI…

Ở chiều ngược lại, ghi nhận nỗ lực của một số bluechip níu kéo chút thành quả cho VN-Index như VJC, GAS và MCH gây bất ngờ lớn với ngày chào sàn HoSE ấn tượng, “kéo ATC” lên tới hơn 10 giá và đóng cửa cao nhất phiên.

VN-Index giảm gần 40 điểm, ngắt mạch tăng điểm liên tiếp trước đó. Ảnh: T.L

Trong phiên hôm nay, VHM và VIC là hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới thị trường khi khiến VN-Index mất hơn 28 điểm. Cả hai cùng nằm sàn trong 30 phút cuối phiên, bảng điện ghi nhận tình trạng "trắng" bên mua. Bộ đôi này có thanh khoản dẫn đầu thị trường, lần lượt đạt 1.353 tỷ và 1.048 tỷ đồng. Cổ phiếu Vinhomes đóng cửa ở 114.300 đồng một đơn vị, còn cổ phiếu Vingroup chốt ở 158.000 đồng. Cùng "họ Vin" còn có VRE của Vincom Retail giảm sàn với thanh khoản hơn 612 tỷ đồng. VPL của Vinpearl giảm nhẹ hơn khi chỉ điều chỉnh 3%. Tuy nhiên, cả hai đều góp mặt trong nhóm 10 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường.

Nhịp giảm mạnh cuối phiến khiến VN-Index giảm gần 40 điểm và thị trường bỏ lại những thành quả đã gây dựng lên trong 3 phiên gần nhất. Mặc dù phần còn lại của VN-Index phải chịu chung số phận do yếu tố tâm lý. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, đây là yếu tố tích cực cho thị trường chung khi hạn chế được sự ảnh hưởng của những cổ phiếu có khả năng gây nhiễu tới chỉ số chung và nhường lại “sân khấu” cho số đông bị quên lãng trong giai đoạn vừa qua.

Do đó, dù cho những phiên tiếp theo nhiều khả năng sẽ xuất hiện sụt giảm về mặt điểm số, nhưng điều quan trọng hơn cả là cung cầu cụ thể ở từng mã khi từ lâu tăng giảm của VN-Index đã không còn đại diện cho diễn biến giao dịch của đại đa số cổ phiếu trên toàn thị trường. Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục hiện tại và sẽ mở mua thêm khi VN-Index có nhịp điều chỉnh về vùng giá 1.700 – 1.710 điểm và các cổ phiếu họ Vingroup cho thấy dấu hiệu cân bằng trở lại./.