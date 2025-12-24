Chứng khoán ngày 24/12: Nhóm bluechip dẫn dắt, Vn-Index hướng tới mốc 1.800 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (24/12) sau nhịp rung lắc mạnh đầu phiên khi tiệm cận vùng kháng cự, Vn-Index nhanh chóng lấy lại đà tăng nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền tập trung vào bất động sản, ngân hàng và chứng khoán đã giúp VN-Index tăng hơn 10 điểm, nối dài chuỗi tăng và thiết lập mức đỉnh mới.

VN-Index tăng hơn 10 điểm

Sau giai đoạn tăng điểm với thanh khoản cải thiện, thị trường chịu áp lực rung lắc mạnh đầu phiên khi hướng đến kháng cự mạnh, vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.750 điểm và tiếp tục phục hồi với độ rộng tích cực hơn, VN-Index tăng điểm trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện hơn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,67 điểm, lên mức 1.782,82 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 24/12

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng trong phiên ngày 24/12 có: VHM (+7,73), STB (+1,19), VPB (+1,08), GEE (+0,86), LPB (+0,68)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VJC (-0,95), VNM (-0,50), VPL ( 0,40), VCB (-0,37), HPG (-0,34)...

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường hôm nay tương đối cân bằng khi số cổ phiếu giảm giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 144 mã tăng giá, 59 mã giữ giá tham chiếu và 169 mã giảm giá.

Những nhóm ngành lớn đưa VN-Index tăng điểm, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 15/21 nhóm ngành giảm điểm. Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, nhựa và hàng không là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +10,26 điểm, lên mức 2.023,13 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 18 mã giảm giá, 11 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường sôi động trở lại, VN-Index nối dài chuỗi cải thiện thanh khoản khi khối lượng giao dịch cao hơn ( 2,4%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 811 triệu cổ phiếu (-5,82%), tương đương giá trị đạt 25.336 tỷ đồng (-3,54%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái ngược khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,87 điểm về mức 252,6 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,05 điểm về mức 119,9 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mang lại nhiều kỳ vọng cho các “chứng sĩ” khi đã là phiên mua ròng mạnh thứ 4 liên tiếp, giá trị đạt 1.079 tỷ đồng. STB 222 tỷ đồng, MBB 145 tỷ đồng và SSI 140 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, DGC -97 tỷ đồng, VIC -80 tỷ đồng, HPG -72 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng.

Lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ về cuối phiên

Trái ngược với diễn biến có phần âm ỉ kéo dài trong phiên sáng, VN-Index càng giao dịch về sau càng cho thấy lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ và biên độ tăng điểm không còn chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào những cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường. Hai nhóm ngành lớn bao gồm ngân hàng và chứng khoán đều sở hữu biên độ tăng ấn tượng với những “ngôi sao” sáng của từng dòng như SHB ( 3,68%), STB ( 4,82%) và VCI ( 3,94%) mang theo yếu tố dẫn dắt tới những cổ phiếu khác cùng ngành. Ngoài ra, phải kể đến VHM với mức tăng ấn tượng ( 6,88%) và trở thành cái tên đóng góp số điểm lớn nhất cho thị trường chung. Ở chiều ngược lại, nhóm midcap trở thành mục tiêu bên bán với sắc đỏ đan xen do đó, áp lực giảm lên VN-Index là không đáng kể.

Xét về nhóm ngành, ngân hàng là nhóm có trạng thái giao dịch tốt nhất phiên hôm nay. Sacombank nối dài chuỗi hưng phấn khi tăng gần 5% lên 58.700 đồng. Các mã đầu ngành khác có biên độ tăng 0,5-2%. Nhóm này ghi nhận số ít cổ phiếu ngược dòng thị trường như OCB, VCB, EIB với biên độ giảm đều dưới 1%. Ở nhóm chứng khoán, sắc xanh tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, VCI và HCM. Mức tăng phổ biến từ 1-3%. Ngược lại, VIX và VCK lần lượt đứng đầu về mức giảm khi cùng mất trên 1% so với tham chiếu.

VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp. Ảnh: T.L

Rung lắc xảy ra trong phiên khiến VN-Index có thời điểm giảm khá sâu (-18,5 điểm, sau đó lực cầu nhanh chóng gia tăng mạnh hơn giúp VN-Index đóng cửa có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp, thiết lập mức đỉnh mới. Thanh khoản trong phiên hôm nay có phần suy giảm nhẹ so với các 2 phiên trước nhưng vẫn ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh vẫn cao hơn so với mức bình quân 20 phiên.

Đà tăng của VN-Index tiếp tục bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như bất động sản, ngân hàng… trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn vẫn giảm điểm. Vì vậy xu hướng hiện tại của VN-Index được quyết định bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà nhóm cổ phiếu này hiện vẫn đang rất tích cực nên khả năng cao VN-Index vẫn sẽ tiếp tục xu hướng lạc quan.

Các chuyên gia vẫn tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ cổ phiếu, nhưng hạn chế việc mua mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi nhịp rung lắc của thị trường chung để gia tăng dần tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận giống như phiên hôm nay./.