Chứng khoán ngày 22/12: Sắc xanh lan tỏa, VN-Index bứt phá mạnh, vượt mốc 1.750 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/12) chứng kiến đà tăng mạnh khi dòng tiền lan tỏa rộng, thanh khoản cải thiện và nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt bứt phá, giúp VN-Index vượt mốc 1.750 điểm, củng cố xu hướng tích cực của thị trường.

VN-Index tăng gần 47 điểm

Sau tuần giao dịch phục hồi tích cực, VN-Index vượt lên kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Thị trường lạc quan hơn, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên lên 1.720 điểm, thanh khoản cải thiện khá tốt. Thị trường sau đó tiếp tục giao dịch tích cực, lực cầu giá lên gia tăng, thanh khoản tăng tốt ở nhiều nhóm mã, khá đột biến ở nhóm tài chính. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 46,72 điểm, lên mức 1.751,03 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 22/12

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng trong phiên ngày 22/12 có: VIC (+18,60), VHM (+5,59), TCB (+2,59), VPL (+1,72), STB (+1,50)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VNM (-0,36), VCK (-0,22), TCX (-0,15), VPX (-0,10), FPT (-0,07).

Sắc xanh loan tỏa, độ rộng của thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 216 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 97 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm củng cố đà bứt phá của VN-Index và sắc xanh bao trùm thị trường với 19/21 nhóm ngành tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch. Bất động sản, ngân hàng và hóa chất là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thực phẩm tiêu dùng và đường là 2 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +52 điểm, lên mức 1.985,28 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 27 mã tăng giá và 3 mã giảm giá.

Thị trường sôi động trở lại khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (11,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 982 triệu cổ phiếu (25,95%), tương đương giá trị đạt 30.683 tỷ đồng ( 26,86%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +3,26 điểm lên mức 257,23 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,43 điểm lên mức 119,84 điểm.

Phiên mua ròng thứ hai liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 521 tỷ đồng. MWG, GEX và VIX là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt đạt 192 tỷ đồng, 130 tỷ đồng và 91 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT, ACB, VNM là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất, lần lượt là -304 tỷ đồng, -73 tỷ đồng và -50 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 45 tỷ đồng

Mức độ lan tỏa của dòng tiền cải thiện

Khởi động tuần mới, thị trường tăng ngay đầu phiên, VN-Index càng giao dịch về sau càng cho thấy sức bật mạnh mẽ khi củng cố phiên bùng nổ hôm thứ Sáu tuần trước bằng cây nến tăng điểm đóng cửa cao nhất phiên. Sắc xanh lan tỏa thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều khi đã có những cổ phiếu sở hữu biên độ tăng trần hoặc gần trần, mang theo yếu tố dẫn dắt như STB (ngân hàng), VIX (chứng khoán).

Tuy nhiên, không thể không nhắc đến VIC (6,94%) cùng VHM (5,81%) đóng góp tới gần 50% số điểm tăng của thị trường và DGC - cổ phiếu giảm mạnh trong những phiên vừa qua đã kịp trấn an giới đầu tư bằng cú “quay xe” (+ 6,27%). Ở chiều ngược lại, đa số cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh nằm ở nhóm midcap, do đó tác động giảm tới thị trường là không đáng kể.

VN-Index đã có 2 phiên tăng liên tiếp ở mức cao và thanh khoản có sự cải thiện. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng giao dịch hứng khởi nhất khi đồng loạt đảo chiều từ giảm thành tăng. STB dẫn đầu biên độ khi chạm trần 52.400 đồng/cổ phiếu và dư mua gần 7 triệu cổ phiếu. HDB, TCB và MBB lần lượt xếp sau với mức tăng dao động 2 - 3%. NAB là cổ phiếu duy nhất ngược dòng thị trường khi giảm gần 1%.

Cổ phiếu ngành dầu khí cũng đóng góp lớn cho thị trường với mức tăng phổ biến 1,5%. POW vượt trội nhất trong nhóm này khi tăng hơn 4%, lên 12.700 đồng/cổ phiếu. BSR, GAS và PLX cũng tích lũy 1 - 3%.

Nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ hơn. Ngoài các mã "họ" Vingroup giao dịch tích cực, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như NLG, HDG, DIG, HQC cũng giữ sắc xanh. Ngược lại, NVL, QCG và SCR chịu áp lực xả hàng, nên giao dịch dưới tham chiếu, trở thành lực cản đà tăng của chỉ số.

VN-Index có phiên giao dịch đầu tuần bùng nổ về điểm số đi kèm với thanh khoản ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước và vượt so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền tăng điểm mặc dù vẫn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, song mức độ lan tỏa đã cải thiện mạnh mẽ và bao phủ phần lớn các nhóm ngành.

VN-Index đã có 2 phiên tăng liên tiếp ở mức cao và thanh khoản có sự cải thiện dần, phát đi tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm quay trở lại. Điểm nhấn trong phiên hôm nay là VN-Index mở cửa tăng giá và duy trì đến hết phiên, đóng cửa ở mức cao nhất, đi kèm với đó là thanh khoản ở mức cao, cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã trở nên lạc quan hơn rất nhiều.

Các chuyên gia nhận định, tín hiệu tích cực đã có sự xác nhận sau 2 phiên tăng mạnh nên ưu tiên mở thêm vị thế mua mới, gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ. Tuy vậy, điểm mua cần lựa chọn thời điểm khi thị trường chung có nhịp rung lắc ở vùng hỗ trợ quanh mốc 1.730 điểm để có biên an toàn hơn./.