Chứng khoán ngày 18/12: Đáo hạn phái sinh êm đẹp, kỳ vọng nhịp phục hồi của VN-Index

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/12) cũng là phiên đáo hạn phái sinh cuối cùng của năm 2025 diễn ra trong trạng thái thận trọng. Dù chịu áp lực bán trong phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index vẫn kịp đảo chiều tăng nhẹ về cuối phiên, song thanh khoản thấp cho thấy tín hiệu phục hồi chưa thực sự được xác nhận.

VN-Index tăng hơn 3 điểm

Thị trường có diễn biến giao dịch chậm, thanh khoản suy giảm trong phiên đáo hạn phát sinh. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.665 điểm với áp lực bán thấp, thị trường cân bằng tích cực hơn, lực cầu cuối phiên cải thiện tốt như ở nhóm mã xây dựng, ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +3,32 điểm, lên mức 1.676,98 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 18/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 18/12 có: VJC (+1,32), GEE (+0,95), HDB (+0,82), TCB (+0,69), VPB (+0,58)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: FPT (-0,61), DGC ( 0,48), CTG (-0,45), BCM (-0,39), BSR (-0,36).

Thị trường tăng điểm nhẹ nên độ rộng của thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không chênh lệch nhiều so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 141 mã tăng giá, 73 mã giữ giá tham chiếu và có 160 mã giảm giá.

Thị trường đóng cửa tăng điểm, thế nhưng độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ với 12/21 nhóm ngành giảm điểm. Ngân hàng, xây dựng và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, nhựa và dược phẩm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +5,52 điểm lên mức 1.903,47 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 16 mã tăng giá, 5 mã giữ giá và 9 mã giảm giá.

Phiên giao dịch đáo hạn phái sinh phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi thanh khoản khớp lệnh tiếp tục thấp hơn (-25,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 678 triệu cổ phiếu ( 10,66%), tương đương giá trị đạt 18.601 tỷ đồng (-4,84%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,11 điểm lên mức 253,23 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,01 điểm về mức 118,75 điểm.

Sau hai phiên ngừng bán, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -878 tỷ đồng. MBB 95 tỷ đồng, TCB 55 tỷ đồng và VNM 51 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, DXS -452 tỷ đồng, VIC -331 tỷ đồng, FPT -95 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 18 tỷ đồng.

Tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận

Phiên giao dịch hôm nay nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư khi vừa là ngày đáo hạn phái sinh cuối cùng trong năm 2025 vừa là phiên cổ phiếu “bắt đáy” của phiên tăng 33 điểm của hôm thứ Ba về tài khoản. Dù cho có chút áp lực bán vào thời điểm đầu phiên chiều, VN-Index vẫn cho thấy phản ứng tích cực khi đóng cửa cao nhất phiên và hình thành cây nến “rút chân” tăng điểm. Dẫn đầu đà tăng phải kể đến một số cổ phiếu có yếu tố tạo hiệu ứng lan tỏa nhóm ngành như HDB, SHB (ngân hàng), VND (chứng khoán) và VJC với biên độ tăng 4,75% trở thành nhân tố đóng góp điểm số lớn nhất tới thị trường. Ở chiều ngược lại, trạng thái phân hóa khiến CTG và FPT chịu áp lực bán quanh ngưỡng 1 – 1.5% và là hai cái tên gây giảm điểm nhiều nhất.

VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng điểm nhẹ với thanh khoản tương đương phiên trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng tạo bệ đỡ khá quan trọng. Ngành này có 5 đại diện vào nhóm 10 mã góp mức tăng nhiều nhất cho thị trường, lần lượt là HDB, TCB, VPB, MBB và SHB. Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng giữ mức tăng quanh 1% trong hôm nay.

Ở chiều ngược lại, nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường là FPT, DGC, CTG, BCM, BRS. Trong đó, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang đã có ba phiên nằm sàn liên tục. Hôm nay, thị giá mã này giảm về 74.900 đồng một đơn vị và dư bán tới hơn 22 triệu cổ phiếu.

Áp lực bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên hôm nay khiến VN-Index có thời điểm lùi ở gần mốc hỗ trợ 1.660 điểm. Về cuối phiên VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng điểm nhẹ với thanh khoản tương đương phiên trước đó. Biên độ tăng điểm không quá lớn và thanh khoản chưa bùng nổ nên động lượng tác động của phiên hôm nay không lớn nên tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận.

Các chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng, chờ thêm tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn trước khi có vị thế mua ròng lớn. Ở thời điểm hiện tại, tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải và chờ đợi nhịp rung lắc ở vùng hỗ trợ 1,660 điểm mới mở thêm vị thế mua gia tăng mới./.