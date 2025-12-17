(TBTCO) - Kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến nằm trong nội dung lấy ý kiến cổ đông trong tháng 1/2026 và triển khai thực hiện ở nửa đầu năm sau.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK; sàn: HOSE) đang xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 cùng thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị ước khoảng 13.400 tỷ đồng, để tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chia thưởng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành dự kiến xấp xỉ 1:1.

Với tỷ lệ chia thưởng trên, ước tính theo thị giá hiện tại, cổ phiếu VCK sau phát hành được dự báo sẽ giao dịch quanh vùng 26.000-28.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào tháng 1/2026 và hoàn tất phương án trong nửa đầu năm 2026.

Theo đại diện VPS, đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn, đồng thời gia tăng lợi ích dài hạn cho cổ đông trong bối cảnh Công ty vừa hoàn tất IPO và chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Nguồn vốn chủ sở hữu của VPS được tích lũy từ hiệu quả kinh doanh bền vững trong nhiều năm, cũng như kết quả của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu tăng quy mô vốn điều lệ, VPS cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các trụ cột chiến lược như nâng cấp hạ tầng công nghệ, mở rộng hoạt động kinh doanh vốn và dịch vụ tài chính, gia tăng năng lực quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính, qua đó đón đầu các cơ hội mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, quy mô vốn điều lệ của các công ty ngành chứng khoán đã tăng lên nhanh chóng thời gian qua. Dẫn đầu về quy mô vốn điều lệ lớn là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với vốn điều lệ 23.113 tỷ đồng, theo sau là Công ty CP Chứng khoán SSI (20.779 tỷ đồng) và Công ty CP Chứng khoán VPBank (18.750 tỷ đồng). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty CP Chứng khoán VIX (15.314 tỷ đồng), Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (15.223 tỷ đồng). Công ty CP Chứng khoán VPS hiện đứng thứ 6 về quy mô vốn điều lệ (14.823 tỷ đồng). Các công ty còn lại trong Top 10 gồm Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty CP Chứng khoán Vietcap và Công ty CP Chứng khoán MB.

Nếu phương án chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ xấp xỉ 1:1 được triển khai, vốn điều lệ của VPS sẽ tăng mạnh và nhiều khả năng vượt qua TCBS, qua đó đưa VPS trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, ghi nhận bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đua tăng vốn đang diễn ra ngày càng quyết liệt trong ngành./.