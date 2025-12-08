Chứng khoán phái sinh ngày 8/12: Cẩn trọng trước ngưỡng tâm lý 2.000 điểm của VN30-Index

(TBTCO) - Giao dịch trên thị trường phái sinh tiếp tyục thận trọng khi VN30-Index áp sát vùng kháng cự mạnh. Dù khối lượng giao dịch giảm, khối lượng mở (OI) cho thấy vị thế nắm giữ vẫn nhích tăng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến tiếp tục cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư khi chỉ số cơ sở VN30-Index tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh 2.000 điểm. Hợp đồng tương lai gần nhất VN30F2512 kết phiên tại 1.984 điểm, tăng 0,38% so với phiên liền trước và chuyển sang trạng thái chênh lệch dương 0,18 điểm so với chỉ số cơ sở do mức tăng nhỉnh hơn đáng kể.

Đây cũng là hợp đồng duy nhất có mức chênh lệch dương. Ngược lại, các hợp đồng kỳ hạn xa như 41I1G1000, 41I1G3000 và 41I1G6000 ghi nhận mức chênh lệch âm từ -2,42 đến -8,82 điểm, cho thấy kỳ vọng thận trọng hơn về xu hướng của VN30-Index trung, dài hạn khi thị trường cơ sở chưa cho tín hiệu bứt phá rõ ràng.

Tương tự, trạng thái chênh lệch âm cũng xuất hiện ở toàn bộ hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100-Index.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm nhẹ so với phiên trước. Theo chuyên gia SHS, Các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiên về phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến kháng cự rất mạnh. Dù giao dịch thận trọng hơn, khối lượng mở (OI) vẫn nhích nhẹ so với phiên cuối tuần trước với 36.791 hợp đồng ở riêng kỳ hạn VN30F2512.

Phân lớn các hợp đồng tương lai đều có mức chênh lệch âm so với chỉ số cơ sở

Ngưỡng tâm lý 2.000 điểm được đánh giá mốc có khả năng kích hoạt lực bán mạnh trở lại. Sức tăng các phiên gần đây phần lớn đều phụ thuộc vào cổ phiếu Vingroup (VIC). Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN30-Index vẫn tiếp tục duy trì đà tăng khi tăng mạnh 13 điểm chỉ sau ít phút giao dịch đầu phiên. Tuy nhiên, tương tự các phiên trước, cổ phiếu VIC tăng trần là nguyên nhân thúc đà tăng của VN30-Index. Trong khi đó, đa số các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 đều ít biến động hoặc thậm chí giảm nhẹ. Phiên chiều ghi nhận biến đọng tích cực của cổ phiếu Sabeco (SAB) cùng nhóm dầu khí với PLX và GAS tăng mạnh giữ cho chỉ số duy trì được sắc xanh dù áp lực bánở nhóm ngân hàng và bán lẻ tiếp tục gia tăng. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 1983.82, tăng 8.32 điểm với 7 mã tăng và 21 mã giảm./.