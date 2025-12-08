Định giá hấp dẫn và yếu tố vĩ mô cải thiện nâng kỳ vọng thị trường tháng 12

Thị trường tháng 12 được kỳ vọng tích cực hơn khi định giá nhiều nhóm ngành đã giảm về mức hấp dẫn và các yếu tố hỗ trợ từ vĩ mô dần rõ nét, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trước diễn biến lãi suất, tỷ giá và lực bán ròng từ khối ngoại.

Sắc xanh trở lại nhưng thiếu lực đỡ

Theo phân tích từ Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự hồi phục đáng chú ý trong tháng 11 sau hai tháng liên tiếp điều chỉnh, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và dòng tiền suy yếu đáng kể.

Theo đó, VN-Index kết tháng ở mức 1.690,99 điểm, tăng 3,1% so với tháng trước, chủ yếu nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN30 tăng 2%, trong khi các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn tiếp tục giảm lần lượt 2,2% và 2%, nhưng đà giảm đã chậm lại so với tháng 10. Mặc dù chỉ số phục hồi, giá trị giao dịch bình quân lại giảm mạnh 35,5%, cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị trường và việc nhà đầu tư chưa sẵn sàng quay lại với mức độ rủi ro cao.

Sự thận trọng này xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp, gồm khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 12, lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại ở một số ngân hàng, chênh lệch lớn giữa tỷ giá tự do và tỷ giá tại ngân hàng thương mại, cùng với việc khối ngoại duy trì chuỗi bán ròng kéo dài. Sự phục hồi của thị trường vì vậy chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu có vốn hoá lớn hay các mã ngành năng lượng.

Trong tháng 11, chỉ có bốn nhóm ngành tăng giá, trong đó tài chính dẫn đầu với mức tăng 11,5% nhờ bất động sản và một số cổ phiếu chứng khoán. Bảo hiểm tăng 5,8%, hàng tiêu dùng tăng 8,6% và dịch vụ tiêu dùng tăng 6,3%.

Sự phân hóa giữa các nhóm ngành càng trở nên rõ nét hơn trong tháng 11 khi 7/11 ngành giảm điểm. Viễn thông và công nghệ thông tin là hai nhóm giảm mạnh nhất, lần lượt 7,4% và 5,8%, phần lớn do hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Ngành công nghiệp giảm 5,3%, trong khi dầu khí, ngân hàng, nguyên vật liệu và dược đều giảm dưới 2%.

Nhìn rộng hơn, sự hồi phục của VN-Index trong tháng 11 về bản chất chỉ được dẫn dắt bởi một số nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại của thị trường biến động khá yếu, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thật sự quay lại thị trường sau giai đoạn suy giảm trước đó. Tính chung 11 tháng đầu năm, VN-Index đã tăng 33,5% so với đầu năm, trong đó tài chính và dịch vụ tiêu dùng là hai nhóm vượt trội nhất về mức tăng.

Về định giá, tính đến ngày 28/11, P/E của VN-Index ở mức 14,7 lần, tương đương trung bình 10 năm và chỉ nhích nhẹ so với trung bình 5 năm là 14,4 lần. Tuy nhiên, xét theo từng ngành, thị trường phân hóa khá rõ. 7/11 nhóm ngành có P/E thấp hơn mức trung bình 5 năm, trong khi đó, các nhóm có P/E cao hơn như tài chính, dịch vụ tiêu dùng, dược phẩm và dầu khí cũng chính là những ngành tăng giá mạnh nhất từ đầu năm.

TPS cho rằng, mặt bằng định giá hiện đã hợp lý để tích lũy có chọn lọc, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô đang cải thiện. Xác suất Fed giảm lãi suất trong tháng 12 tăng lên gần 90%, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất thấp hỗ trợ tăng trưởng, và GDP quý IV được kỳ vọng đạt khoảng 8,4% trước khi hướng tới mức cao hơn trong năm 2026.

Kỳ vọng mới hỗ trợ xu hướng thị trường

Thị trường cũng chờ đợi kết quả nâng hạng của FTSE vào tháng 3/2026, có thể tạo động lực đưa P/E về lại mức trung bình 10 năm. Bên cạnh đó, lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến tăng hơn 20% trong quý IV và duy trì tích cực sang 2026, nhất là với nhóm sản xuất – xuất khẩu khi đơn hàng phục hồi nhưng giá cổ phiếu vẫn ở mức hấp dẫn.

Dù vậy, khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì bán ròng tháng thứ 4 liên tiếp. Riêng tháng 11, khối ngoại bán ròng gần 8.000 tỷ đồng qua khớp lệnh, dù con số này đã giảm đáng kể so với hai tháng trước. Tính chung 11 tháng, tổng giá trị bán ròng đạt hơn 127.600 tỷ đồng, vượt xa mức kỷ lục năm 2024 và cho thấy dòng vốn ngoại vẫn chịu áp lực lớn từ biến động tỷ giá, lãi suất tăng và hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ cận biên trước kỳ nâng hạng. Tuy nhiên, TPS kỳ vọng, xu hướng này có thể đảo chiều khi các yếu tố bất lợi như tỷ giá suy giảm, chính sách lãi suất ổn định và thông tin nâng hạng trở nên rõ ràng hơn.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm và đang có xu hướng dao động trong biên độ 1.700 – 1.800 điểm trong ngắn hạn. Kịch bản cơ sở vẫn là đi ngang trong vùng này, nhưng nếu dòng tiền cải thiện và có sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn, chỉ số có thể hướng tới mục tiêu 1.905 điểm – vùng kháng cự tiếp theo được xác định theo cấu trúc kỹ thuật. Ngược lại, nếu xuất hiện các yếu tố bất lợi đồng thời, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.580 điểm, dù xác suất không cao trong bối cảnh hiện tại.

Do đó, TPS cho rằng, giai đoạn này nhà đầu tư nên giảm sự phụ thuộc vào chỉ số chung và tập trung lựa chọn các ngành, cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ rệt trong quý IV và năm 2026, định giá vẫn còn hấp dẫn hoặc hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ như phục hồi xuất khẩu và giải ngân đầu tư công./.