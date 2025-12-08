Đạm Cà Mau điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh

(TBTCO) - Sau khi đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong 9 tháng, Đạm Cà Mau đã điều chỉnh kế hoạch năm 2025, nâng sản lượng urê và mục tiêu tài chính, đồng thời thu hẹp kế hoạch đầu tư.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã Ck: DCM) vừa công bố việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Theo phương án mới, sản lượng sản xuất urê được điều chỉnh tăng thêm 32.000 tấn, nâng mục tiêu cả năm từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và tối ưu hóa công suất vận hành. Đồng thời, doanh nghiệp điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

Cùng với thay đổi về kế hoạch sản xuất, Đạm Cà Mau cũng nâng mạnh chỉ tiêu tài chính trong năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến tăng lên 15.863 tỷ đồng, cao hơn 13,4% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh lên mức 1.448 tỷ đồng, tăng tới 87%.

Mức điều chỉnh này được xem là phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận ngay khi kết thúc tháng 9/2025 và đang hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của thị trường phân bón cũng như năng lực sản xuất vận hành ổn định.

Sản phẩm của Đạm Cà Mau. Ảnh minh hoạ.

Ở mảng đầu tư, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn khi giảm tổng nhu cầu vốn đầu tư từ 771 tỷ đồng xuống 498 tỷ đồng. Cơ cấu vốn gồm 250 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và 248 tỷ đồng từ vốn vay và các nguồn khác.

Những thay đổi trên được đưa ra sau khi Đạm Cà Mau ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng tích cực. Doanh thu thuần đạt hơn 12.432 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.527,8 tỷ đồng, tăng 44,7%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 78,4% kế hoạch doanh thu và vượt 5,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm theo chương trình điều chỉnh mới.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Đạm Cà Mau đạt hơn 16.505 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản tiếp tục duy trì ổn định, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 4.952 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; hàng tồn kho ở mức hơn 4.596 tỷ đồng, chiếm gần 28%.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt hơn 5.951 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm; vay và nợ thuê tài chính ở mức 1.993,8 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nợ. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn và quỹ phát triển khoa học - công nghệ lần lượt ghi nhận gần 1.166,9 tỷ đồng và 806,4 tỷ đồng./.