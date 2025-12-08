(TBTCO) - Dữ liệu từ gần 50 ngân hàng cho thấy, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đồng loạt tăng trong tuần đầu tháng 12/2025, nổi bật nhất là Techcombank với mức tăng 0,65 điểm phần trăm, lên 5,25%/năm. Chỉ trong 1 tuần, có tới 10 nhà băng ồ ạt nâng lãi suất nhằm chuẩn bị nguồn vốn và ứng phó áp lực thanh khoản cuối năm.

Theo đó, ngày 8/12 ghi nhận ngân hàng tăng mạnh nhất lãi suất huy động là Techcombank, với mức tăng tăng 0,65 điểm phần trăm, lên 5,25%/năm. So với mức lãi suất cũ là 4,35%/năm duy trì trong thời gian dài, tính từ ngày 20/11 đến nay, ngân hàng này đã tăng lãi suất tới 0,9% điểm phần trăm. Đây là mức điều chỉnh đáng kể, cho thấy Techcombank chủ động nâng sức cạnh tranh huy động vốn khi bước vào giai đoạn tín dụng tăng tốc và nhu cầu vốn toàn hệ thống cao hơn.

Techcombank còn triển khai ưu đãi tiết kiệm vượt trội với mức cộng thêm 1%/năm, đưa tổng lãi suất lên tới 7,1%/năm, cùng quà tặng lớn khi gửi một số hình thức khác. Theo đó, khách hàng được hưởng lãi suất mới hấp dẫn cho mọi kỳ hạn, được cộng thêm 1%/năm nếu không sở hữu khoản tiền gửi nào tại ngày 30/11/2025 và có khoản gửi đầu tiên trong tháng 12, hoặc tăng thêm từ 20 triệu đồng trong tháng 12.

Vikki Bank ghi nhận mức tăng 0,4 điểm phần trăm, đẩy lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng lên 6,4%/năm, thể hiện xu hướng gia tăng lãi suất nhằm thu hút thêm nguồn tiền gửi. Đây cũng là ngân hàng hiếm hoi tăng lãi suất dồn dập và đưa lãi suất huy động vượt 6%/năm, cho thấy ngân hàng phản ứng nhạy với diễn biến thị trường.

Trong khi đó, PublicBank tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm, lên 5%/năm, mức điều chỉnh thấp nhất trong nhóm.

Hàng chục nhà băng ồ ạt tăng lãi suất kỳ hạn 6 tháng tuần đầu tháng 12. Ảnh minh hoạ.

Chỉ trong vòng 1 tuần, có tới 10 ngân hàng trong nhóm khảo sát dồn dập tăng lãi suất gồm: Techcombank, ACB, Vikki Bank, BVBank, PublicBank, BaoVietBank, Saigonbank, NCB, VPBank và UOB, với mức tăng từ 0,1 - 0,65 điểm phần trăm.

Tính từ cuối tháng 11/2025 đến nay, có tới 10 ngân hàng trong nhóm khảo sát dồn dập tăng lãi suất.

Theo đó, Techcombank dẫn đầu với mức tăng 0,65 điểm phần trăm, lên 5,25%/năm. ACB cũng có mức tăng nổi bật 0,5 điểm phần trăm, nâng lãi suất lên 4%/năm, cho thấy ACB cũng chuyển từ vùng lãi suất thấp lên mặt bằng cạnh tranh hơn để thu hút thêm dòng vốn.

Nhóm ngân hàng điều chỉnh ở mức trung bình gồm: VikkiBank tăng 0,4 điểm phần trăm, lên 6,4%/năm; BVBank tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 5,4%/năm. Những điều chỉnh này cho thấy áp lực huy động rõ nét, đặc biệt tại các ngân hàng đang cạnh tranh trong phân khúc kỳ hạn ngắn.

Nhóm 5 ngân hàng có mức tăng tương đối đồng đều, cùng tăng 0,2 điểm phần trăm, gồm: PublicBank (lên 5%/năm), BaoVietBank (lên 5,3%/năm), Saigonbank (lên 5%/năm), NCB (lên 5,85%/năm), VPBank (lên 5,6%/năm). Riêng UOB chỉ tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm, đưa lãi suất từ 4% lên 4,1%/năm.

Đà tăng lãi suất huy động rầm rập chỉ trong vòng 1 tuần đầu tháng 12/2025 ở nhiều ngân hàng cho thấy xu hướng chuẩn bị nguồn vốn phục vụ tín dụng cuối năm, đồng thời bù đắp áp lực thanh khoản đang khá căng thẳng trong hệ thống ngân hàng. Đây là dấu hiệu cho thấy, cuộc đua lãi suất huy động đã quay trở lại và có sự phân hóa rõ giữa các ngân hàng tùy theo chiến lược và sức ép thanh khoản riêng./.