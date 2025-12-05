Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-MB-HĐQT ngày 04/12/2025 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Di Linh.
Căn cứ Văn bản số 1867/KV10-QLGS1 ngày 02/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 10 V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Di Linh trực thuộc MB Bảo Lộc;
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Di Linh - Chi nhánh Bảo Lộc
Địa chỉ cũ: Số 725 đường Hùng Vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ mới: Số 986 đường Hùng Vương, thôn 14, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263 246 0186
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối,…