(TBTCO) - VietinBank vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 44,64%, đây là một trong những đợt chi trả lớn nhất ngành ngân hàng năm 2025. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tăng vốn cho khối ngân hàng quốc doanh, trong đó có Vietcombank và BIDV.