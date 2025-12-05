VIETABANK mở phòng giao dịch Thuỷ Nguyên, đón đầu sóng tăng trưởng mới tại Hải Phòng

(TBTCO) - Ngày 05/12, Ngân hàng TMCP Việt Á (VIETABANK - mã Ck: VAB) chính thức đưa phòng Giao dịch Thủy Nguyên vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện tại các vùng kinh tế mới nổi phía Bắc.

Theo đại diện VIETABANK, Thủy Nguyên là địa bàn được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của Hải Phòng; sở hữu tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống khu công nghiệp lớn và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai. Với tiềm năng trở thành “cực tăng trưởng” của thành phố trong giai đoạn tới, khu vực này đang thu hút sự hiện diện của nhiều định chế tài chính.

Việc VIETABANK lựa chọn đặt điểm giao dịch tại Thủy Nguyên thể hiện tầm nhìn đón đầu xu hướng dịch chuyển kinh tế, đồng thời khẳng định cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Tham dự sự kiện có đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 6, lãnh đạo UBND phường Thủy Nguyên, ban lãnh đạo VIETABANK cùng đông đảo khách hàng, đối tác.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 đánh giá, việc mở phòng giao dịch Thủy Nguyên là bước đi phù hợp với bối cảnh tăng trưởng nhanh của khu vực, đồng thời kỳ vọng VIETABANK tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình và nâng cao khả năng cung ứng vốn cho người dân - doanh nghiệp trong giai đoạn tăng tốc của địa phương.

Đại diện Ban lãnh đạo VIETABANK chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: VIETABANK.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VIETABANK nhấn mạnh, Thủy Nguyên là một trong những địa bàn mang tính chiến lược trong lộ trình mở rộng mạng lưới của ngân hàng. Thủy Nguyên đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của Hải Phòng, sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và dòng vốn FDI dồi dào. VIETABANK xem đây là thị trường trọng điểm để nâng cao năng lực phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VIETABANK kỳ vọng, phòng giao dịch Thủy Nguyên sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 ngay từ quý III/2025, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung. Trước đó, VIETABANK đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 từ cuối tháng 10, một kết quả khẳng định hiệu quả của chiến lược vận hành.

Ông Trọng cũng cho biết VIETABANK đang hợp tác với ngân hàng E-Sun Bank (Đài Loan) để khai thác sâu thị trường nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc tại Khu công nghiệp Cầu Kiền, Hải Phòng.

Phòng Giao dịch Thủy Nguyên được đầu tư theo mô hình hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến với đầy đủ các sản phẩm - dịch vụ tài chính như: huy động, tín dụng, thẻ, thanh toán, bảo hiểm và giải pháp ngân hàng số…

Với vị trí thuận lợi và nhu cầu tài chính ngày càng tăng của khu vực, điểm giao dịch mới được kỳ vọng trở thành địa chỉ tin cậy cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Sự có mặt của VIETABANK tại Thủy Nguyên không chỉ giúp mở rộng hiện diện tại miền Bắc mà còn phù hợp định hướng của ngân hàng trong việc tăng cường hoạt động tại các vùng kinh tế trọng điểm, nơi đang thu hút mạnh FDI và phát triển công nghiệp - đô thị.

Trong dài hạn, việc mở rộng mạng lưới gắn với các động lực kinh tế chủ chốt sẽ là nền tảng để VIETABANK xây dựng hệ sinh thái, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Với định hướng chuyên nghiệp hóa dịch vụ và chiến lược phát triển ổn định, VIETABANK kỳ vọng phòng giao dịch Thủy Nguyên sẽ trở thành điểm tựa tài chính vững chắc, hỗ trợ nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân, đồng thời góp phần tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng./.