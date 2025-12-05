HNX biến động mạnh trong tháng 11 khi chỉ số giảm và thanh khoản suy yếu

(TBTCO) - Thị trường HNX tháng 11/2025 ghi nhận biến động mạnh khi chỉ số giảm trở lại sau khi lập đỉnh giữa tháng. Thanh khoản suy yếu rõ rệt, trong khi khối ngoại bán ròng nhẹ và tự doanh công ty chứng khoán tăng mạnh hoạt động giao dịch.

Tháng 11/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi chỉ số giá tăng mạnh trong nửa đầu tháng, đạt đỉnh vào ngày 17/11 trước khi điều chỉnh giảm dần về cuối kỳ.

Nguồn: HNX

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng, chỉ số HNX-Index dừng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước, thấp hơn mức đỉnh 268,69 điểm ghi nhận giữa tháng. Cùng với diễn biến giảm điểm, thanh khoản thị trường cũng suy yếu, khi khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 78,6 triệu đơn vị/phiên, giảm 27,17%, còn giá trị giao dịch bình quân giảm 29,66% xuống còn 1.756 tỷ đồng/phiên.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng trầm lắng hơn so với tháng trước. Khối ngoại giảm 33% giá trị giao dịch, với tổng giá trị mua vào đạt hơn 2.018 tỷ đồng và bán ra hơn 2.076 tỷ đồng, qua đó bán ròng hơn 58 tỷ đồng trong tháng.

Ngược lại, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán trên HNX tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch hơn 781 tỷ đồng, tăng 46% so với tháng 10 và chiếm hơn 2,2% giá trị giao dịch toàn thị trường. Đáng chú ý, khối tự doanh mua ròng hơn 298 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

Tại thời điểm cuối tháng 11/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 306 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết hơn 173 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 447,9 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với cuối tháng 10.