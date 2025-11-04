HNX-Index giảm gần 3%, thanh khoản giảm và tự doanh tiếp tục bán ròng trong tháng 10

(TBTCO) - Sau giai đoạn sôi động quý III, thị trường HNX điều chỉnh nhẹ trong tháng 10 khi chỉ số HNX-Index giảm 2,68% và thanh khoản giảm gần 10%. Dù dòng vốn ngoại và tự doanh đều bán ròng, vốn hóa toàn sàn vẫn tăng 2,2% nhờ nhóm cổ phiếu có nền tảng ổn định.

Tháng 10/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi chỉ số giá lẫn thanh khoản cùng suy giảm. Kết thúc tháng, chỉ số HNX-Index dừng tại 265,85 điểm, giảm 2,68% so với tháng 9. Mức điểm cao nhất ghi nhận trong tháng là 277,08 điểm, đạt vào ngày 16/10, song đà tăng không duy trì được lâu do áp lực bán gia tăng về cuối tháng.

Thanh khoản toàn thị trường cũng đi xuống khi khối lượng giao dịch bình quân đạt 107,9 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 9,59% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân giảm 7,85%, xuống còn 2.496 tỷ đồng/phiên.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thể hiện sự sôi động trở lại với tổng quy mô tăng 22% so với tháng 9. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại vẫn trong trạng thái rút ròng khi tổng giá trị mua vào đạt hơn 2.101 tỷ đồng, trong khi bán ra lên tới 4.014 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng hơn 1.913 tỷ đồng.

Ở chiều nội địa, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên tại HNX cũng trầm lắng hơn. Giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 535 tỷ đồng, giảm 20,5% so với tháng trước và chỉ chiếm hơn 2% tổng giá trị toàn thị trường. Đáng chú ý, khối tự doanh duy trì xu hướng bán ròng với giá trị hơn 152,7 tỷ đồng.

Mặc dù diễn biến giao dịch có phần suy yếu, quy mô và nền tảng của thị trường HNX tiếp tục được củng cố. Tính đến hết tháng 10/2025, có 306 doanh nghiệp đang niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 173 nghìn tỷ đồng. Vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 447,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối tháng 9./.