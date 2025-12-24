Sức cầu căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh

(TBTCO) - Theo DKRA Consulting, sức cầu chung thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tiếp tục khởi sắc, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ tháng 11/2024. Mặt bằng giá bán sơ cấp tăng bình quân 3 - 6% so với các đợt mở bán liền kề trước đó.

Thị trường bất động sản căn hộ Bình Dương (cũ) sôi động bởi giá bán vừa túi tiền. Ảnh: Dự án A&K Tower được xác nhận đủ điều kiện bán vào ngày 18/12/2025

Báo cáo Bất động sản nhà ở TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tháng 11/2025 của DKRA Consulting cho thấy, phân khúc căn hộ có nguồn cung sơ cấp ghi nhận tăng nhẹ 6% so với tháng trước, nhưng giảm 18% so với cùng kỳ. TP. Hồ Chí Minh chiếm 99% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường, trong đó Bình Dương (cũ) dẫn đầu, chiếm 53% nguồn cung toàn khu vực.

Phân khúc căn hộ hạng B vươn lên chiếm 44% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường, tập trung tại phường Thuận An và Dĩ An.

Sức cầu chung toàn thị trường tiếp tục khởi sắc, ghi nhận tăng 50% so với tháng trước hay gấp 2 lần so với cùng kỳ (tháng 11/2024). Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận tăng bình quân 3 - 6% so với các đợt mở bán liền kề trước đó (cách 1 - 3 tháng), tập trung ở giai đoạn mở bán tiếp theo tại các dự án ở khu Đông TP. Hồ Chí Minh (cũ).

DKRA Consulting cho biết, phân khúc nhà phố/biệt thự có nhiều chuyển biến tích cực khi nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp đạt mức tăng cao nhất kể từ thời điểm đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 88% và gấp 15,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng chỉ tập trung cục bộ tại một số dự án quy mô lớn, trong khi những dự án sơ cấp khác vẫn còn khá trầm lắng. Sức cầu chung của thị trường cải thiện đáng kể với hơn 4.000 sản phẩm được giao dịch thành công, tương ứng tỷ lệ giao dịch đạt khoảng 38% trên tổng cung sơ cấp.

Song song đó, thị trường mới cũng đạt nhiều khởi sắc, nhưng mức tăng trưởng chỉ mang tính cục bộ khi khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ chiếm đến 96% tỷ trọng nguồn cung và 98% lượng tiêu thụ mới của thị trường.

Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 2% so với tháng trước. Các chính sách bán hàng quen thuộc như: kéo giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ ngân hàng (nợ gốc, lãi vay), tặng phí quản lý 2 - 3 năm, chiết khấu theo phương thức thanh toán (3 - 10%)… được các chủ đầu tư duy trì áp dụng nhằm kích cầu thanh khoản.

Mặt bằng giá thứ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến 2 - 5% so với tháng 10/2025. Nhóm các sản phẩm, dự án thuộc khu đô thị vệ tinh TP. Hồ Chí Minh, giao thương kết nối thuận lợi, mang tính thương mại cao… thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Nguồn cung sơ cấp ghi nhận tăng 7% so với cùng kỳ, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp. Trong khi đó, nguồn cung mới vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ tương đương 5% tổng nguồn cung sơ cấp.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, mặc dù sức cầu có sự cải thiện, nhưng không đáng kể. Giao dịch chủ yếu tập trung vào các sản phẩm có giá bán dưới 10 tỷ đồng/căn.