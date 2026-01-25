903 căn hộ thuộc dự án The Peak Garden của Hưng Lộc Phát đủ điều kiện mở bán

(TBTCO) - Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với 903 căn hộ chung cư thuộc Khu cao tầng tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ, quận 7 (The Peak Garden), nay là phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh) do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án The Peak Garden của Hưng Lộc Phát. Ảnh tư liệu

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 21774/SXD-PTĐT về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với 903 căn hộ chung cư thuộc Khu cao tầng tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ, quận 7 do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát (Công ty Hưng Lộc Phát) làm chủ đầu tư.

Dự án do Sở Xây dựng cấp phép có tên gọi Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ TP. Hồ Chí Mính). Trên thị trường, chủ đầu tư đặt tên thương mại The Peak Garden - Detox & Healthy Apartment. Chủ đầu tư là Công ty Hưng Lộc Phát.

Công ty Hưng Lộc Phát có địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 9A đường Hùng Vương, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất 52.648,6m2. Quy mô nhà ở gồm: 111 căn nhà ở thấp tầng và 903 căn hộ chung cư.

Về nghĩa vụ tài chính tại dự án, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 25/9/2023, UBND Thành phố đã có Quyết định số 4265/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá đất để Công ty Hưng Lộc Phát thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngày 27/11/2025, chủ đầu tư đã có giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Đến ngày 10/12/2025, cơ quan chức năng đã xác nhận việc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ thuế.

Công ty Hưng Lộc Phát cam kết, hiện nay dự án trên chưa thể chấp cho bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nào. Đồng thời, ngày 28/11/2025 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. Hồ Chí Minh phát hành thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án The Peak Garden.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND phường Chợ Quán chưa tiếp nhận thông tin nào liên quan đến việc Công ty Hưng Lộc Phát bị cấm hoạt động kinh doanh bất động sản, bị tạm ngừng hoặc bị đình chỉ hoạt động theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Song song đó, từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND phường Tân Mỹ cũng chưa tiếp nhận thông tin về đơn thư khiếu nại, tranh chấp, đình chỉ, cấm giao dịch, kê biên để đảm bảo thi hành án đối với dự án The Peak Garden.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Hưng Lộc Phát chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở từ bên đặt cọc để mua khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Sử dụng tiền đã thu từ bên mua để đầu tư xây dựng dự án đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng bao gồm cả tiền đặt cọc những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua, đảm bảo theo quy định tại Điều 25 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023; phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết./.