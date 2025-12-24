Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo ngành Thuế không để thất thu trong quản lý thuế

(TBTCO) - Năm 2025, ngành Thuế đã rất nỗ lực triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, năm 2026, ngành Thuế cần chủ động rà soát, mở rộng cơ sở thu, kiên quyết không để thất thu trong quản lý thuế.

Ngành Thuế hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao

Chiều nay (24/12), Cục Thuế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và Tổng kết chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, với quyết tâm cao đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, toàn ngành Thuế đã tập trung rà soát nguồn thu, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Qua đó, đến ngày 30/9/2025, số thu đã cán mốc 1,719 triệu tỷ đồng, đạt 100% dự toán được giao.

Đến ngày 14/12/2025, số thu do cơ quan thuế quản lý đã đạt mốc 2,150 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những cột mốc quan trọng, ghi nhận cho sự nỗ lực không ngừng của ngành Thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Ước thu đến ngày 31/12/2025, sẽ đạt 2.236,9 nghìn tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024; trong đó thu nội địa đạt 2.189,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Có 34/34 địa phương đều đánh giá hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và phát triển. Trong đó, TP. Hà Nội thu cán mốc 631.000 tỷ đồng, vượt 32,1% dự toán; TP. Hồ Chí Minh thu cán mốc 606.000 tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá, năm 2025, ngành Thuế đã rất nỗ lực triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Ngành Thuế cũng đã triển khai quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy khi đã giảm từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối. Các đơn vị nhanh chóng đi vào ổn định, triển khai nhiệm vụ thông suốt.

Bộ trưởng khẳng định, ngành Thuế đã chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Kết quả thể hiện ở số lượng người nộp thuế đăng ký và sử dụng eTax Mobile kể từ khi triển khai đạt trên 13 triệu lượt tải và cài đặt (riêng năm 2025 đạt hơn 7 triệu lượt, gấp 1,2 lần tổng số lượng cả 3 năm trước), với hơn 1,01 triệu hộ kinh doanh đăng ký sử dụng (đạt tỷ lệ 88,3%, tăng 19,8% so với cùng kỳ); 345.744 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (riêng năm 2025 có 252.731 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng, tăng 4,8 lần so với cả năm 2024), 175.965 hộ kinh doanh đã đăng ký với tỷ lệ sử dụng đạt 79% (tăng 11% so với tỷ lệ sử dụng cuối năm 2024).

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Ngành Thuế cũng đã tham mưu Bộ Tài chính triển khai rất quyết liệt việc chuyển đổi hộ khoán đồng thời chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch 60 ngày đêm cao điểm theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”. Cùng với đó, ngành Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và vận hành các cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh.

Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm

Năm 2026, là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, là năm tiền đề tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Với nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng phải bền vững và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đứng trước nhiệm vụ hết sức nặng nề. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Thuế - đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo, ngành Thuế chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu của cả giai đoạn 2026 - 2030; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành thu, phối hơp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương để quyết tâm phấn đấu 100% các tỉnh, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế cần chủ động rà soát, mở rộng cơ sở thu, kiên quyết không để thất thu. Tăng cường đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin phục vụ quản lý thuế và đặc biệt là phối hợp với cơ quan công an trong hoạt động xác minh, điều tra, khởi tố; chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng đối với các vụ việc đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nhằm tăng cường tính răn đe, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho những người nộp thuế tuân thủ; tạo lòng tin và thúc đẩy hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

“Trước yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, ngành Thuế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuế; nâng cao chất lượng dịch vụ công về thuế. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng chủ động, phù hợp từng nhóm đối tượng; bảo đảm thông tin chính sách thuế được cung cấp kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; giải quyết vướng mắc từ sớm, từ cơ sở, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân của Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phối hợp với cơ quan thuế nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, những kết quả tích cực của ngành Thuế trong năm 2025 đạt được là nhờ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, và trực tiếp là Bộ Tài chính đối với Cục Thuế; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan; sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, và sự quyết tâm, cố gắng của toàn thể cán bộ công chức, người lao động ngành Thuế.

Đây là nền tảng quan trọng để toàn ngành tiếp tục vươn lên, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững và hùng cường.

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, yêu cầu đặt ra đối với ngành Thuế là rất lớn, toàn ngành sẽ quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính, Cục Thuế sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả; thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng tới từng cấp lãnh đạo và từng cán bộ công chức nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao./.