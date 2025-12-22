(TBTCO) - Dù rủi ro rung lắc có thể gia tăng khi chỉ số tiến sát mốc tâm lý 2.000 điểm, tâm lý lạc quan lan toả đã giúp sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày hôm nay, 22/12..

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần, với mức tăng cao hơn hẳn so với chỉ số cơ sở. Tâm lý lạc quan lan tỏa cùng đà tăng ấn tượng của thị trường cơ sở đã kéo giá các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 lên sát mốc 2.000 điểm.

Hợp đồng VN30 kỳ hạn tháng gần nhất (41I1G1000) đóng cửa phiên 22/12 ở mức 1.997 điểm, tăng 3,1% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số VN30 cơ sở nới rộng lên mức dương 11,72 điểm, phản ánh kỳ vọng tăng điểm rất mạnh của nhà đầu tư đối với xu hướng ngắn hạn.

Sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 22/12

Ở các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch cơ sở diễn biến phân hóa, dao động trong vùng từ -7,28 điểm đến +4,72 điểm, cho thấy sự thận trọng hơn ở các kỳ hạn xa. Tương tự, đối với các hợp đồng dựa trên chỉ số VN100-Index, giá hợp đồng kỳ hạn gần nhất có mức chênh lệch dương tới hơn 9 điểm. Tuy nhiên, trạng thái chênh lệch âm được duy trì ở các kỳ hạn khác.

Dù vậy, dòng tiền tập trung rõ nét vào kỳ hạn gần nhất. Khối lượng giao dịch ở hợp đồng 41I1G1000 tăng hơn 9,6%. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phái sinh tăng gần 10% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tăng mạnh ở hợp đồng tương lai chỉ số VN30 kỳ hạn tháng 1/2026 và tháng 2/2026.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch lạc quan ngắn hạn với VN30, có thể gia tăng phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index hướng đến kháng cự quanh 2.000 điểm, tương ứng còn tăng thêm gần 15 điểm nữa từ mức đóng cửa hiện tại của VN30-Index.

Trên thị trường cơ sở, toàn thị trường ghi nhận phiên tăng mạnh mẽ nhờ sự trỗi dậy lan toả ở nhiều nhóm cổ phiếu. Không riêng nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh. VN30-Index mở cửa phiên giao dịch tăng 18 điểm chỉ sau ít phút giao dịch, với lực cầu tập trung ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Đà tăng nhanh chóng được củng cố khi dòng tiền lan tỏa sang nhóm ngân hàng, trong đó, STB tăng trần, kéo theo HDB, TCB, MBB đồng loạt bứt phá, giúp VN30 có thời điểm tăng gần 30 điểm và tiến sát vùng đỉnh cũ quanh 1.970 điểm.

Bên cạnh đó, cổ phiếu DGC đảo chiều tăng mạnh sau chuỗi phiên giảm sâu. Sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế trên diện rộng khi dòng tiền duy trì sự lan tỏa ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản bùng nổ, tổng giá trị giao dịch vọt lên khoảng 20.000 tỷ đồng, phản ánh rõ sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền. VN30-Index kết phiên tại 1.985,28 điểm, tăng 52 điểm, với 27 mã tăng và chỉ 3 mã giảm.

Diễn biến đồng thuận giữa thị trường cơ sở và phái sinh, cùng mức chênh lệch cơ sở dương rất lớn, cho thấy nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng cao vào xu hướng tăng ngắn hạn của VN30, dù rủi ro rung lắc có thể gia tăng khi chỉ số tiến sát mốc tâm lý 2.000 điểm./.