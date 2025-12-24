Chứng khoán phái sinh ngày 24/12: Giằng co mạnh, nhà đầu tư thận trọng trước vùng đỉnh cũ

(TBTCO) - Chênh lệch giữa giá hợp đồng phái sinh và chỉ số cơ sở đã trở lại trạng thái âm trong phiên giao dịch hôm nay, ngày 24/12/2025.

VN30-Index tiếp tục quán tính tăng từ phiên liền trước và mở cửa phiên giao dịch hôm nay với mức tăng gần 13 điểm trong phiên sáng, nhờ động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" như VIC, VHM cùng một số mã ngân hàng gồm STB và SHB.

Tuy nhiên, ngay sau đó, áp lực bán gia tăng tại nhóm Vingroup, trong khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng tiếp tục chịu điều chỉnh, khiến chỉ số nhanh chóng lùi về mốc tham chiếu và dao động giằng co quanh vùng này cho tới hết phiên sáng.

Sang phiên chiều, VN30 duy trì trạng thái trồi sụt với nỗ lực giữ điểm số trên mốc tham chiếu trong bối cảnh dòng tiền phân hóa rõ nét trên thị trường. Đến nửa cuối phiên, lực cầu bất ngờ quay trở lại mạnh mẽ, tập trung vào nhóm ngân hàng và tiêu dùng như CTG, HDB, STB, MSN và MWG, giúp chỉ số lấy lại đà tăng và khép phiên trên mốc 2.023 điểm.

Giá hợp đồng phái sinh tiếp tục tăng dù chậm hơn mức tăng của VN30-Index

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 1/2025 (41I1G1000) đóng cửa tại 2.022 điểm, tăng 0,35% so với phiên trước. Chênh lệch chuyển sang trạng thái âm 1,13 điểm so với chỉ số cơ sở VN30.

Trong khi đó, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như 41I1G2000, 41I1G3000 và 41I1G6000 ghi nhận mức chênh lệch âm mở rộng, dao động từ -7,83 điểm đến -23,93 điểm. Tâm lý của nhà đầu tư trở nên thận trọng đối với triển vọng trung hạn. Đồng thời, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng phái sinh tăng 14,93% so với phiên trước.

Theo chuyên gia phân tích của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã gia tăng hoạt động đầu cơ trong phiên khi VN30 biến động mạnh, đồng thời đẩy mạnh các vị thế phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở trong bối cảnh chỉ số đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh, tương ứng khu vực đỉnh tháng 10/2025.

Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G1000 được kỳ vọng dao động trong vùng kháng cự 2.020 - 2.040 điểm. Khối lượng mở (OI) tại đa số hợp đồng đều tăng. Vị thế nắm giữ của hợp đồng 41I1G1000 xấp xỉ 36.500 hợp đồng, tăng hơn 5% so với hôm qua./.