Chứng khoán phái sinh phiên 23/12: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì ở kỳ hạn gần

(TBTCO) - Giá hợp đồng tương lai tăng mạnh ở kỳ hạn gần giúp chênh lệch tiếp tục ở trạng thái dương. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn khá thận trong ở các kỳ hạn xa hơn khi VN30-Index đang gần kề đỉnh cũ.

Thị trường phái sinh tiếp tục duy trì trạng thái tích cực khi sắc xanh lan tỏa trên cả 8 hợp đồng tương lai. Trong đó, 2 hợp đồng kỳ hạn gần nhất dựa trên VN30-Index và VN100-Index đều tiếp tục giữ chênh lệch cơ sở dương so với chỉ số cơ sở. Tâm lý lạc quan đối với kỳ hạn ngắn hạn dù VN30-Index tiến sát vùng đỉnh thiết lập hồi giữa tháng 10/2025.

Hợp đồng VN30 đáo hạn vào tháng 1/2026 (41I1G1000) kết phiên tại 2.015 điểm, tăng 0,90% so với phiên trước. Mức giá này cao hơn chỉ số VN30-Index 2,13 điểm. Tương tự, chênh lệch dương cũng xuất hiện ở hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 2/2026 (+0,83 điểm) và hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 1/2026 (+2,57 điểm). Trong khi đó, các hợp đồng khác ghi nhận chênh lệch so với chỉ số cơ sở từ -0,33 điểm đến -12,87 điểm. Sự thận trọng gia tăng nhiều hơn đối với triển vọng trung hạn, nhất là đối với hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 6/2026.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục cải thiện khi tổng khối lượng giao dịch tăng khoảng 2,9% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự hiện diện tích cực. Hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 6/2026 giao dịch tới 100 hợp đồng trong phiên, cao hơn nhiều khối lượng mở (OI).

Sắc xanh áp đảo trong phiên giao dịch 23/12 nhờ cổ phiếu STB và nhóm Vingroup bứt phá

Tính chung, thanh khoản trên thị trường phái sinh hôm nay tăng 2,66% với phần lớn giao dịch nằm ở hợp đồng VN30 kỳ hạn gần nhất. Vị thế nắm giữ hợp đồng 41I1G1000 này đạt 34.766 hợp đồng, giảm nhẹ so với phiên liền trước. Một phần nhà đầu tư có thể đã chốt lời hoặc thu hẹp vị thế khi chỉ số tiệm cận vùng cản quan trọng. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên và khá lạc quan ngắn hạn với VN30 nhưng vẫn gia tăng phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến kháng cự mạnh.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index nối tiếp đà tăng khi có tới 3 cổ phiếu đóng cửa tăng kịch biên độ. Ngay từ thời điểm mở cửa, VN30-Index đã tăng mạnh 15 điểm nhờ lực cầu tập trung tại nhóm ngân hàng và nhóm cổ phiếu Vingroup. Dù phần lớn các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 chỉ dao động quanh tham chiếu và áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nửa cuối phiên khi một số cổ phiếu ngân hàng như LPB giảm mạnh, trong khi VCB, TCB, BID và VPB đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ, đã kéo chỉ số thu hẹp đà tăng so với mức đỉnh trong ngày. Kết phiên, VN30-Index dừng tại 2.012,87 điểm, tăng 27,59 điểm. Thanh khoản toàn thị trường nói chung và nhóm VN30 nói riêng đều giảm so với phiên hôm qua.

Trong bối cảnh chỉ số đang tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh đỉnh tháng 10/2025, nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng hoạt động phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi áp lực rung lắc và chốt lời có thể gia tăng trong các phiên tới.