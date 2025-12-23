(TBTCO) - Ngày 23/12, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn Hóa tổ chức Họp báo bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025 nhằm ghi nhận, tôn vinh những dấu ấn nổi bật của ngành trong một năm có ý nghĩa đặc biệt, gắn với nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước.

Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức các hoạt động, sự kiện quy mô lớn và thúc đẩy phát triển bền vững. Nhiều sự kiện văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, lan tỏa hình ảnh và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Phát biểu tại họp báo, Tổng biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ cho biết, Ban tổ chức đã gửi công văn đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao trên toàn quốc; Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam đề nghị đề cử các sự kiện Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình tiêu biểu trong năm 2025.

Quang cảnh buổi họp báo

“Kết thúc thời gian đề cử theo quy định, Ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện. Từ kết quả này, chúng tôi đã tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ, bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025 với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương”, ông Vũ cho hay.

Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới hai hình thức, tổ chức bình chọn trực tiếp ngày 23/12 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương và bình chọn trực tuyến trên Báo Văn hóa điện tử (www.baovanhoa.vn), các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa (https://www.facebook.com/baovanhoaa/) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http:bvhttdl.gov.vn). Thời gian bình chọn trực tuyến từ 8h ngày 23/12/2025 đến 9h ngày 25/12/2025.

Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 sẽ được Ban tổ chức công bố sau khi kết thúc thời gian bình chọn, trên cơ sở tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trên./.